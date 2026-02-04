Fenerbahçe N’Golo Kante İle Anlaşma Sağladı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yıllık lisans kayıtlarına göre, sarı-lacivertli kulüp Fransız futbolcu ile 2,5 yıllık bir sözleşme gerçekleştirdi.

LİSANSI ÇIKARILDI

N’Golo Kante’nin lisans işlemleri, Fenerbahçe’nin Youssef En-Nesyri’nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmesinin ardından TFF’ye iletilmesiyle tamamlandı. Bu süreç sonrasında Kante’nin lisansı da çıkarılmış oldu.

Fenerbahçe’nin sosyal medya platformunda yapılan duyuruda, “KAN TER GÖZYAŞI VAR, VAZGEÇMEK YOK” ifadeleri dikkat çekti.