Fenerbahçe N’Golo Kante İle Anlaşma Sağladı

fenerbahce-n-golo-kante-ile-anlasma-sagladi

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yıllık lisans kayıtlarına göre, sarı-lacivertli kulüp Fransız futbolcu ile 2,5 yıllık bir sözleşme gerçekleştirdi.

LİSANSI ÇIKARILDI

N’Golo Kante’nin lisans işlemleri, Fenerbahçe’nin Youssef En-Nesyri’nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmesinin ardından TFF’ye iletilmesiyle tamamlandı. Bu süreç sonrasında Kante’nin lisansı da çıkarılmış oldu.

Fenerbahçe’nin sosyal medya platformunda yapılan duyuruda, “KAN TER GÖZYAŞI VAR, VAZGEÇMEK YOK” ifadeleri dikkat çekti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Maltepe’de Akran Zorbalığı Davasında Altı Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da darbedilen 17 yaşındaki gençle ilgili 5'i çocuk 6 şüpheli tutuklandı. Olayın detayları araştırılmaya devam ediyor.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan İle Anlaşmaları İmzadı

Bakan Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan ile 2 milyar dolarlık güneş enerjisi yatırımı anlaşması imzalayarak, 2 bin megavatlık proje için süreci başlattı.
Gündem

TFF 20. Haftanın VAR Kayıtlarını Açıkladı

Süper Lig'in 20. haftasındaki maçlara ait VAR görüntüleri, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.
Gündem

Çanakkale’de Suç Örgütüne Kapsamlı Operasyon Gerçekleşti

Çanakkale'de 6 aylık bir çalışmanın ardından polis, yeni nesil suç örgütüne yönelik 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 21 kişiyi gözaltına aldı.
Gündem

Tesla Robotaksi Programı Güvenlik Endişeleriyle Sarsıldı

Tesla'nın otonom sürüş sistemi, güvenlik sürücüsü bulunsa da kaza oranlarının insan sürücülerden daha fazla olduğunu gösterdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.