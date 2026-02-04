Tefecilik Operasyonunda 5,7 Milyar Lira Yakalandı

tefecilik-operasyonunda-5-7-milyar-lira-yakalandi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “tefecilik” yaptıkları iddiasıyla 56 kişilik bir grup için gözaltı kararı çıkardı. Yapılan operasyonlar neticesinde, 51 kişi İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN MAĞDUR ETTİĞİ KİŞİ SAYISI 900’Ü AŞTI

Soruşturma çerçevesinde, zanlıların toplamda 743 farklı olayda 900’den fazla kişiyi mağdur ettikleri belirlendi. Ayrıca, şüphelilerin hesaplarında tespit edilen para akışının toplamı 5 milyar 760 milyon 565 bin 612 lira olarak kaydedildi.

ARAMALARDA ÇOK SAYIDA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda ise 1 uzun namlulu silah, 2 tabanca, 5 şarjör, 55 fişek, 84 senet, 15 POS cihazı, başka kişilere ait 12 kredi kartı, 7 doküman, bir miktar esrar ve 56 adet uyuşturucu hap bulundu. Firari konumda bulunan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

