Çorum’da Korkunç Cinayeti Şüpheli Tarafından İtiraf Edildi

76 YAŞINDAKİ ALİ OSMAN KAYA’NIN CİNAYETİ İTİRAF EDİLDİ

Çorum’da, dere yataklarında parçalanmış halde bulunan 76 yaşındaki Ali Osman Kaya’nın cinayetiyle ilgili olarak gözaltına alınan A.F.K.’nın emniyetteki sorgusunda, kendisinin cinayeti işlediğini kabul ettiği bildirildi. Çorum Merkez Ulukavak Mahallesi’nde yaşayan Kaya, 28 Ocak günü öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının kaybolduğuna dair yaptığı ihbar sonrası polis, jandarma ve AFAD ekipleri araştırmalara başladı.

Çatak Tabiat Parkı bölgesinde yapılan çalışmalarda, baş kısmı bulunmayan ve 6 parçaya ayrılmış bir erkek cesedi tespit edildi. İnfaz edildikten sonra poşetlere konulmuş olan cesedin, kayıp olan Ali Osman Kaya’ya ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri çalışarak cesedin kimliğini tespit etti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kaya’nın en son komşusu A.F.K.’nın aracında görüldüğünü tespit ederek, şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin ifadesinde, Kaya’yı bir bağ evinde öldürdüğünü ve ardından kesici bir aletle parçalarına ayırarak ormanlık bir alandaki dere yatağına attığını belirttiği öğrenildi. Kesik başın ise cesetten yaklaşık 2 kilometre uzağa götürüldüğü ifade edildi. Öldürülen Ali Osman Kaya’nın cesedi, otopsi yapılması için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. A.F.K.’nın emniyetteki ifade süreçlerinin devam ettiği aktarıldı.

