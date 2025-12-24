Altın 2025 Rekoru İle Yatırımcıları Sevindiriyor

altin-2025-rekoru-ile-yatirimcilari-sevindiriyor

Altın, yatırımcıların kazanç sağlaması açısından “en çok konuşulan emtia” olarak öne çıkıyor. Bu yıl 2,620 dolardan işlem görmeye başlayan altının onsu, artan jeopolitik risklerin oluşturduğu güvenli liman arayışı sayesinde rekorlar kırmaya devam ediyor. Londra merkezli altın borsasındaki öncü şirketlerden Bullionvault’un Baş Analisti Adrian Ash, “Bu yıl altın fiyatının yükselmesinin üç temel sebebi, Trump, Trump, Trump” açıklamasında bulundu. Peki 2025 yılı altın açısından nasıl geçti?

REKOR ARTILAR

1) Ons altın, 4,500 dolar seviyesini aşarak yeni bir rekor kırdı ve yatırımcılara toplamda yüzde 71 kazandırdı.
2) Altının onsu, yıl başından bu yana yüzde 71 veya 1,880 doların üzerinde değer kazandı.
3) Merkez bankalarının altın alımlarında gözle görülür bir artış yaşandı.
4) Dünya Altın Konseyi’nin verilerine göre, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde küresel altın talebi 1,313 tona çıkarak rekor tazeledi.

GÜMÜŞTEKİ YÜKSELİŞ

Gümüşün artışında, Çin’deki arz sıkıntısının da etkili olduğu belirtiliyor; analistler, gümüşte altına kıyasla birikmiş talebin olduğuna dikkat çekiyor.
1) Spot piyasada ons başına yaklaşık 71 dolara yükselen gümüş, yıl başından bu yana yüzde 137 artış göstererek altını geride bıraktı.

