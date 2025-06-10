Altın 3303 Dolar Desteğinde Başladı

ALTIN FİYATLARINDAKİ HAREKETLİLİK

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki müzakerelerin etkisiyle satıcılı bir seyir izliyor. Yeni günde, dolar endeksinin hafif yükselmesiyle birlikte altındaki satış baskısı sürüyor. Altının ons fiyatı 3300 desteğini tekrar test ederken, bayram sonrası ilk iş gününe 3303 dolardan giriş yaptı. Şu anda altının ons fiyatı 3329 dolara kadar yükseldi.

TİCARET GÖRÜŞMELERİ PİYASALARI ETKİLİYOR

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarını sona erdirmek adına Londra’da yapılan görüşmeler, piyasalarda genel bir iyimserlik oluşturuyor ve altının yön arayışını etkiliyor. Gram altın şu an 4199 TL seviyesinden işlem görüyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 6888 TL’den ve tam altın ise 27427 TL’den alınabiliyor.

ABD’Lİ YETKİLİLERDEN AÇIKLAMALAR

ABD ve Çin arasındaki görüşmeler Londra’da başladı. ABD’yi temsil eden Hazine Bakanı Scott Bessent, görüşmenin “güzel” geçtiğini söylerken, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ise toplantıyı “verimli” olarak değerlendirdi. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump, ticaret görüşmeleri hakkında olumlu açıklamalarda bulundu. Trump, Çinli yetkililerle yapılan ticaret müzakerelerinden iyi haberler aldığını ifade etti. Trump, Çin ile ilişkilerin “çok iyi” ilerlediğini belirterek, ABD’li şirketlerin Çin pazarına açılmasını istedi. Ayrıca, Çin’e yönelik ihracat kontrollerinin kaldırılıp kaldırılmayacağı sorusuna “Göreceğiz.” cevabını verdi.