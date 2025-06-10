Altın 3303 Dolar Seviyesinde Başladı

ALTIN FİYATLARI ABD-ÇİN GÖRÜŞMELERİYLE ETKİLENİYOR

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki görüşmelerle satış baskısı altında kalıyor. Yeni günde, dolar endeksinin hafif bir değer kazanmasıyla birlikte altındaki bu baskı devam ediyor. Altının ons fiyatı, tekrar 3300 desteğini test ederken, bayram sonrası ilk iş gününe 3303 dolar seviyesinden başlamış durumda. Şu an altının ons fiyatı 3329 dolara kadar yükseldi.

TİCARET GÖRÜŞMELERİ PİYASALARDA İYİMSERLİK YARATIYOR

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarına son vermek amacıyla Londra’da yapılan görüşmeler, piyasalarda genel bir iyimserlik yaratıyor. Bu görüşmeler altının yön arayışında da belirleyici bir rol oynuyor. Gram altın şu anda 4199 TL’den işlem görüyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 6888 TL’den, tam altın ise 27427 TL’den satılıyor.

GÖRÜŞMELERDEN GELEN AÇIKLAMALAR

ABD ve Çin arasında gerçekleştirilen görüşmeler Londra’da başladı. ABD tarafını temsil eden Hazine Bakanı Scott Bessent, görüşmenin “güzel” geçtiğini ifade ederken, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ise toplantının “verimli” olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, ticaret görüşmelerine yönelik açıklamalarında, Çinli yetkililerle Londra’da yapılan görüşmelerden iyi haberler aldığını belirtti. Trump, Çin ile iyi bir ilişkileri olduğunu ve ABD’li şirketlerin Çin’e açılmasını istediklerini kaydetti. Çin’e yönelik ihracat kontrollerinin kaldırılıp kaldırılmayacağıyla ilgili bir soruya ise “Göreceğiz” yanıtını verdi.