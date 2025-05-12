Altın ABD-Çin Anlaşması Sonrası Düşüşte

Altın fiyatları 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü, alım-satım yapmak isteyen yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. ABD’nin, Çin’e uyguladığı gümrük vergisini yüzde 145’ten yüzde 30’a indirmesi ve Çin’in ABD’ye uyguladığı yüzde 125’lik vergiyi yüzde 10’a düşürmesi, piyasalarda etkili oldu. İndirimlerin 90 gün geçerli olacağı açıklandı. Bu gelişmeler sonrası güvenli liman talebi azaldı ve ons altın 3.200 dolar, gram altın ise 4000 TL seviyesine geriledi. Bugün ise Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

Gram altın, güne 4144 liradan başlamışken, gün içinde en düşük 4062 lira, en yüksek ise 4144 lira olarak belirlendi. Saat 11:30 itibarıyla altının gram fiyatı 4019 liradan işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 4.018,4880

Satış: 4.019,0360

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.323,8900

Satış: 3.326,0800

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 6.426,3900

Satış: 6.567,7600

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 25.709,3200

Satış: 26.194,4500

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 27.116,00

Satış: 27.334,00

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 25.713,90

Satış: 26.199,13

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 27.708,39

Satış: 28.407,93

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.276,14

Satış: 3.227,15

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 3.794,23

Satış: 4.000,84

GREMSE ALTIN FİYATI

Alış: 67.373,00

Satış: 68.439,00