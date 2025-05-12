Altın ABD-Çin Anlaşması Sonrası Düşüşte

Altın fiyatları 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü, alım-satım yapmak isteyen yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. ABD’nin, Çin’e uyguladığı gümrük vergisini yüzde 145’ten yüzde 30’a indirmesi ve Çin’in ABD’ye uyguladığı yüzde 125’lik vergiyi yüzde 10’a düşürmesi, piyasalarda etkili oldu. İndirimlerin 90 gün geçerli olacağı açıklandı. Bu gelişmeler sonrası güvenli liman talebi azaldı ve ons altın 3.200 dolar, gram altın ise 4000 TL seviyesine geriledi. Bugün ise Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın, güne 4144 liradan başlamışken, gün içinde en düşük 4062 lira, en yüksek ise 4144 lira olarak belirlendi. Saat 11:30 itibarıyla altının gram fiyatı 4019 liradan işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.018,4880
Satış: 4.019,0360
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.323,8900
Satış: 3.326,0800
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.426,3900
Satış: 6.567,7600
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 25.709,3200
Satış: 26.194,4500
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.116,00
Satış: 27.334,00
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 25.713,90
Satış: 26.199,13
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.708,39
Satış: 28.407,93
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.276,14
Satış: 3.227,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.794,23
Satış: 4.000,84
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 67.373,00
Satış: 68.439,00