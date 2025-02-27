Altın Değer Kaybederek Güne Başladı

GRAM ALTIN FİYATI DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Gram altın, güne değer kaybıyla başlıyor ve şu an 3 bin 394 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise 5 bin 660 lira, Cumhuriyet altını 22 bin 560 liradan satılmakta. Altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,7 değer kaybederek 2 bin 896 dolara gerilemiş durumda. Önceki gün, ons fiyatındaki artışa paralel olarak gram altın fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artış göstererek 3 bin 413 liradan günü tamamlamıştı.

POLİTİK BELİRSİZLİKLER VE DOLAR ENDİKSİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı politikaların yarattığı belirsizlikler ve güçlenen dolar endeksi, varlık fiyatlarında artan oynaklığa sebep oluyor. Bugün ABD’de açıklanacak olan büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verileri, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Trump’ın tarifelerle ilgili verdiği mesajlar, ticaret savaşlarının derinleşebileceğine dair endişeleri canlı tutmaya devam ediyor. Beyaz Saray’daki ilk kabine toplantısında Trump, Avrupa Birliği’ne (AB) yönelik gümrük vergilerini yakında açıklayacaklarını belirtti ve uygulayacakları yüzde 25 tarife kararını duyurdu.