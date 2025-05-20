Altın Düşüşte! Fiyatlar Hızla Değişiyor

ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ

Altın fiyatları zirveye ulaşmasının ardından gerilemeye başladı. Bu durum yatırımcılar arasında endişe yarattı. Bugün de düşüş süreci devam ediyor. Uzmanlar, ani yükselişin ardından gelen düzeltmelerin sıradan olduğunu belirtiyor. Dünkü piyasa kapalıyken, bugünün altın fiyatları nasıl şekillendi?

GÜNÜN ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı, düşüşle güne başlamasının akabinde 4 bin 24 lira seviyesine geriledi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 733, Cumhuriyet altını ise 26 bin 841 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybedip 3 bin 221 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in ABD’nin kredi notunu düşürmesi, mevcut risklerin devam ettiğini gösteriyor.

TEKNİK ANALİZ VE YATIRIM TAHMİNLERİ

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 190 dolar seviyesinin destek, 3 bin 320 dolar seviyesinin ise direnç sayıldığını belirtiyor. Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında yatırımcıları yakından etkileyecek önemli değerlendirmelerde bulundu. Memiş, altınla ilgili tahminini şu sözlerle ifade etti: “Şimdi üçüncü ayağını bekliyoruz. Ons altın tarafında 3 bin 100 dolar seviyesinin altına sarkmalar, gram altın tarafında tekrar 4 bin lira seviyesinin altına sarkmalar kısa vade için beklemeye devam ediyoruz.”

“Haziran ayından sonra tekrar yükseliş trendi devam edebilir diye tahmin ediyorum.” diyerek sözlerini tamamlayan Memiş, yatırımcılar için önemli ipuçları sundu.