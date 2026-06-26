Altın Düşüşü Yatırımcının Kafasını Karıştırdı

Altın fiyatlarındaki düşüş derinleşirken Şubat ayında rekor kıran gram altın altı bin liranın altına indi ve ons altın dört bin dolar seviyesine geriledi. ABD’deki faiz artışı beklentisi doları güçlendirdi ve altını baskıladı. Uzmanlar ağustos sonrası beklentilerin yüksek olduğunu ancak düğün sezonu için altının ideal seviyede bulunduğunu belirtiyor.

KUYUMCU VAROL ERDOĞAN’DAN DÜĞÜN UYARISI

Kuyumcu Varol Erdoğan, evlenecekler ya da düğün yapacakların altınlarını bir an önce alması gerektiğini ifade etti.