Altın Fiyatı 12 Bin Lira Arttı

GÜN SONU STANDART ALTIN FİYATI
Standart altının kilogram fiyatı, dün 4 milyon 401 bin lira seviyesinden kapanmıştı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) ise standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 4 milyon 413 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 395 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 417 bin lira seviyeleri görüldü. Böylece gün sonunda kilogram fiyatı yüzde 0,3 artışla 4 milyon 413 bin lira oldu.
İŞLEM HACMİ VERİLERİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda altında toplam işlem hacmi 3 milyar 247 milyon 696 bin 575,75 lira olarak kayıtlara geçti. İşlem miktarı ise 740,71 kilogram düzeyinde gerçekleşti.
TÜM METALLERDE İŞLEM HACMİ
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 335 milyon 400 bin 41,81 lira seviyesinde gerçekleşti.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Yurt içinde altın fiyatları şu şekilde sıralanıyor:
– Gram altın: 4 bin 409 lira
– Çeyrek altın: 7 bin 477 lira
– Cumhuriyet altını: 30 bin 463 lira
– Tam altın: 29 bin 908 lira
– Yarım altın: 14 bin 954 lira