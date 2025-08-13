Altın Fiyatı 12 Bin Lira Arttı

GÜN SONU STANDART ALTIN FİYATI

Standart altının kilogram fiyatı, dün 4 milyon 401 bin lira seviyesinden kapanmıştı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) ise standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 4 milyon 413 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 395 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 417 bin lira seviyeleri görüldü. Böylece gün sonunda kilogram fiyatı yüzde 0,3 artışla 4 milyon 413 bin lira oldu.

İŞLEM HACMİ VERİLERİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda altında toplam işlem hacmi 3 milyar 247 milyon 696 bin 575,75 lira olarak kayıtlara geçti. İşlem miktarı ise 740,71 kilogram düzeyinde gerçekleşti.

TÜM METALLERDE İŞLEM HACMİ

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 335 milyon 400 bin 41,81 lira seviyesinde gerçekleşti.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Yurt içinde altın fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

– Gram altın: 4 bin 409 lira

– Çeyrek altın: 7 bin 477 lira

– Cumhuriyet altını: 30 bin 463 lira

– Tam altın: 29 bin 908 lira

– Yarım altın: 14 bin 954 lira