Ekonomi

Altın Fiyatı 12 Bin Lira Arttı

altin-fiyati-12-bin-lira-artti

GÜN SONU STANDART ALTIN FİYATI

Standart altının kilogram fiyatı, dün 4 milyon 401 bin lira seviyesinden kapanmıştı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) ise standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 4 milyon 413 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 395 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 417 bin lira seviyeleri görüldü. Böylece gün sonunda kilogram fiyatı yüzde 0,3 artışla 4 milyon 413 bin lira oldu.

İŞLEM HACMİ VERİLERİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda altında toplam işlem hacmi 3 milyar 247 milyon 696 bin 575,75 lira olarak kayıtlara geçti. İşlem miktarı ise 740,71 kilogram düzeyinde gerçekleşti.

TÜM METALLERDE İŞLEM HACMİ

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 335 milyon 400 bin 41,81 lira seviyesinde gerçekleşti.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Yurt içinde altın fiyatları şu şekilde sıralanıyor:
– Gram altın: 4 bin 409 lira
– Çeyrek altın: 7 bin 477 lira
– Cumhuriyet altını: 30 bin 463 lira
– Tam altın: 29 bin 908 lira
– Yarım altın: 14 bin 954 lira

ÖNEMLİ

Gündem

MEB’in Yeni Okul Kıyafetleri Açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim yılı için okul kıyafeti yönetmeliğini açıkladı ve detayları kamuoyuyla paylaştı.
Gündem

CHP, Özlem Çerçioğlu’nu duyurdu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılma niyetinde olduğunu duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.