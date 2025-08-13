Altın Fiyatı 12 Bin Lira Arttı

KİLO FİYATINDAKİ DEĞİŞİMLER

Standart altının kilogram fiyatı, önceki gün 4 milyon 401 bin liradan işlem gördü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’ndan (KMKTP) elde edilen verilere göre, gün sonunda standart altının kilogram fiyatı 4 milyon 413 bin liraya yükseldi. Piyasa içerisinde standart altının kilogram fiyatı en düşük 4 milyon 395 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 417 bin lirayı gördü. Sonuç olarak, gün sonunda fiyat yüzde 0,3 artış göstererek 4 milyon 413 bin lira oldu.

KMKTP’de altın için toplam işlem hacmi 3 milyar 247 milyon 696 bin 575,75 lira olurken, işlem miktarı 740,71 kilogram olarak kaydedildi. Bunun yanı sıra, tüm metallerdeki işlem hacmi ise 3 milyar 335 milyon 400 bin 41,81 lira olarak gerçekleşti.

ONS ALTIN FİYATI

Gün sonu itibarıyla ons altın fiyatı 3 bin 365,5 dolara yükseldi. Yurt içinde altın fiyatları da dikkat çekici seviyelerde seyrediyor. Yurt içindeki altın fiyatları ise şu şekilde belirlendi: Gram altın 4 bin 409 lira, çeyrek altın 7 bin 477 lira, Cumhuriyet altını 30 bin 463 lira, tam altın 29 bin 908 lira ve yarım altın 14 bin 954 lira olarak işlem görüyor.