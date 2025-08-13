Ekonomi

Altın Fiyatı 12 Bin Lira Arttı

altin-fiyati-12-bin-lira-artti

KİLO FİYATINDAKİ DEĞİŞİMLER

Standart altının kilogram fiyatı, önceki gün 4 milyon 401 bin liradan işlem gördü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’ndan (KMKTP) elde edilen verilere göre, gün sonunda standart altının kilogram fiyatı 4 milyon 413 bin liraya yükseldi. Piyasa içerisinde standart altının kilogram fiyatı en düşük 4 milyon 395 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 417 bin lirayı gördü. Sonuç olarak, gün sonunda fiyat yüzde 0,3 artış göstererek 4 milyon 413 bin lira oldu.

KMKTP’de altın için toplam işlem hacmi 3 milyar 247 milyon 696 bin 575,75 lira olurken, işlem miktarı 740,71 kilogram olarak kaydedildi. Bunun yanı sıra, tüm metallerdeki işlem hacmi ise 3 milyar 335 milyon 400 bin 41,81 lira olarak gerçekleşti.

ONS ALTIN FİYATI

Gün sonu itibarıyla ons altın fiyatı 3 bin 365,5 dolara yükseldi. Yurt içinde altın fiyatları da dikkat çekici seviyelerde seyrediyor. Yurt içindeki altın fiyatları ise şu şekilde belirlendi: Gram altın 4 bin 409 lira, çeyrek altın 7 bin 477 lira, Cumhuriyet altını 30 bin 463 lira, tam altın 29 bin 908 lira ve yarım altın 14 bin 954 lira olarak işlem görüyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Yarın Partimize Katılımlar Olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın AK Parti'ye yeni üyelerin katılacağını söyledi ve partinin gücünü artırarak yola devam edeceğini vurguladı.
Gündem

İstanbul’da Suç Örgütleri Operasyonu: 69 Tutuklama

İstanbul'daki suç örgütlerine yönelik operasyonlar sonucu gözaltına alınan sayı 69'a ulaştı ve tutuklamalar gerçekleşti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.