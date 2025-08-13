Altın Fiyatı 12 Bin Lira Yükseldi

ALTIN FİYATLARINDA KİRMISTATİSTİKLER

Standart altının kilogram fiyatı, önceki gün 4 milyon 401 bin liradan kapanmıştı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP), gün sonunda standart altının kilogram fiyatı 4 milyon 413 bin liraya yükseldi. Bu süreçte, altın piyasasında en düşük 4 milyon 395 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 417 bin lira seviyeleri görüldü. Gün sonunda, yüzde 0,3’lük bir artışla kilogram fiyatı 4 milyon 413 bin lira olarak kaydedildi.

İŞLEM HACMİ TOTALİ

KMKTP’de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 247 milyon 696 bin 575,75 lira olarak gerçekleşti. İşlem miktarı ise 740,71 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 335 milyon 400 bin 41,81 lira olarak belirlendi.

ONS ALTIN FİYATI

Günün sonunda ons altının fiyatı 3 bin 365,5 dolara yükseldi.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Yurt içinde güncel altın fiyatları ise şöyle sıralandı: Gram altın 4 bin 409 lira, çeyrek altın 7 bin 477 lira, Cumhuriyet altını 30 bin 463 lira, tam altın 29 bin 908 lira ve yarım altın 14 bin 954 lira olarak belirlendi.