Altın Fiyatı 4 Milyon 413 Bin

STANDART ALTIN FİYATINDA KÜÇÜK BİR ARTIŞ

Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 4 milyon 401 bin liradan kapatmıştı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 413 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 395 bin lira, en yüksek 4 milyon 417 bin lira seviyelerini gören standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,3 artışla 4 milyon 413 bin lira ile tamamladı.

İŞLEM HACİMİ HAKKINDA BİLGİLER

KMKTP’de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 247 milyon 696 bin 575,75 lira olarak gerçekleşti ve işlem miktarı 740,71 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 335 milyon 400 bin 41,81 lira seviyesine ulaştı.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Yurt içinde altın fiyatları şu şekilde belirlendi: Gram altın 4 bin 409 lira, çeyrek altın 7 bin 477 lira, Cumhuriyet altını 30 bin 463 lira, tam altın 29 bin 908 lira ve yarım altın 14 bin 954 lira oldu. Ons altın ise gün sonunda 3 bin 365,5 dolara çıktı.