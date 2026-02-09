Altın Fiyatı 7.000 TL Eşiğine Yaklaştı

altin-fiyati-7-000-tl-esigine-yaklasti

Geçtiğimiz hafta önemli kayıplar yaşayan altın ve gümüş fiyatları, cuma günü toparlama sürecine girdi. Altının gram fiyatı, 2 Şubat’ta 6.159 TL seviyesine kadar düşerken, cuma günü 6.968 TL’ye yükselerek 7.000 TL sınırına yaklaştı. Gümüş fiyatları ise 29 Ocak’ta 169 TL ile tarihi zirveye ulaşmasının ardından 89 TL’ye kadar gerileyerek, cuma günü 109 TL seviyesine yükselerek toparlanmış oldu.

PİYASADA GÖSTERGELER

Ekonomist Hikmet Baydar, konuya ilişkin açıklamalarında, “Geçen hafta piyasa toparlanma çabası içindeydi. Ancak teknik göstergeler hâlâ aşağı sinyal veriyor. Ons altında 4865 doların üzerinde kalmak kritik. Yükselişin kalıcı olması için 5370 dolar seviyesinin üzerinde tutunması gerekiyor” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

GÜMÜŞTE DİKKAT

Baydar, gram gümüşte 114 TL seviyesinin yeniden görülebileceğini ifade etse de arz kaynaklı açıklamaların düşüş riskini sürdürebileceği konusunda uyarıda bulunarak, “Dikkatli olmakta fayda var” dedi.

ALTINDA YENİ HEDEF

Gram altın için kritik seviyenin 6.782 TL olduğuna dikkat çeken Baydar, orta vadede göstergelerin yukarı yönlü bir hareket için 7.544 TL seviyesinde tutunma şartı bulunduğunu belirtti. Ayrıca, ons altındaki olası yükselişin gram altını 7.060 TL’ye kadar çıkarabileceğini öngördü.

