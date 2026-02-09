FBI Epstein’in Fuhuş Ağı İddialarını Reddetti

ABD’DE EPSTEIN SORUŞTURMASINDA YETERSİZ KANIT

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), milyarder Jeffrey Epstein hakkında yürütülen soruşturmanın detaylarını içeren belgelerde, Epstein’in “zenginlere hizmet eden bir fuhuş ağını yönettiğine” dair yeterli kanıt olmadığına dikkat çekti. Yürütülen çalışma kapsamında, reşit olmayan kızlara yönelik cinsel istismar konusunda çok sayıda kanıt toplandığı, ancak iddia edilen fuhuş ağının varlığına dair belgelerin yetersiz olduğu belirlendi. FBI’ya bağlı ajanlar, Epstein’in reşit olmayan kızlara cinsel istismarda bulunduğunu doğrulayan güçlü kanıtlar elde ederken, zenginlere yönelik bir “fuhuş ağını yönettiğine” dair yeterli bulgulara ulaşamadıkları bilgisini aktardı.

SÜPHELİ FOTOĞRAFLAR ‘YETERSİZ’ BULUNDU

Söz konusu iç yazışmalarda, soruşturmayı yürüten savcılardan biri, Epstein’in New York, Florida ve Virgin Adaları’ndaki mülklerinden elde edilen fotoğraf ve videoların, mağdurların istismarına dair bir kanıt sağlamadığını ifade etti. Ayrıca, bu materyallerin başka bireylerin iddia edilen suçlarda rol oynadığını ortaya koymadığını belirtti. Bunun yanında, Epstein’in önemli isimlerle bağlantılı kuruluşlara yaptığı ödemeleri içeren mali kayıtlarının incelenmesinin, suç faaliyetleriyle herhangi bir bağ kuramadığını ortaya koyması dikkat çekti.

KURBANLARDAN BULGULAR ‘DOĞRULANAMADI’

Epstein’in kurbanlarından biri, kendisinin zengin birine “pazarladığını” kamuya açık bir şekilde dile getirmişti, fakat bu iddiayı FBI ajanları doğrulayamadı. Buna benzer ifadeye sahip başka kurbanların da bulunamaması, soruşturmanın seyrini etkileyen bir başka gelişme olarak kaydedildi.