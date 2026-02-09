İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlık Seçimleri Sonuçlandı

İSTANBUL’DA TAKSİCİLİK SEKTÖRÜNDE DEĞİŞİM ZAMANI

İstanbul’da taksicilik sektörü için önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası başkanlık seçimleri Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Bu seçimle birlikte Eyüp Aksu dönemi sona erdi ve başkanlık yarışını İsmet Dalcı kazandı. Yapılan seçimli genel kurulda, Aksu yönetimi üyelerden onay alamadı ve ibra edilmedi.

SEÇİM YARIŞINDA KAZANAN İSMET DALCI

Yaklaşık 20 bin taksi plakası sahibini ilgilendiren seçimde, İsmet Dalcı’nın yanı sıra Davut Hanoğlu ve iki dönemdir başkanlık görevini sürdüren Eyüp Aksu da yarıştı. Sandıktan birinci çıkan isim olan İsmet Dalcı, seçim sürecinde taksi plakalarının değer kaybına dikkat çekmişti ve yeni dönemde bu değerlerin artırılmasına yönelik adımlar atılacağını dile getirmişti.

TAKSİ PLAKASI FİYATLARI VE KİRALAMA SORUNU

Mevcut verilere göre, taksi plakası fiyatları enflasyon karşısında gerileyerek, vergiler düşüldüğünde güncel değerlerin yaklaşık 9–10 milyon lira bandında olduğu ifade ediliyor. Ayrıca, yasal olmayan kiralamaların aylık yaklaşık 60 bin lira seviyesinde gerçekleştirildiği vurgulanıyor.