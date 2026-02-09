Amazon Hisseleri Yüzde 9 Kayıpla İşlem Gördü

KÜRESEL E-TİCARET DEVİ YÜKSELİYOR

Küresel e-ticaret ve bulut bilişim alanında lider konumda olan Amazon, açıklanan gelir rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte güçlü bir çeyrek dönemi geçirdi. Amazon Web Services (AWS) ise son 13 çeyreğin en hızlı büyümesini kaydetti. Ancak, piyasalardaki dikkat bu çeyrek kârlılıktan ziyade, şirketin artan yatırım harcamalarına yöneldi. Şirketin hisseleri 6 Şubat Cuma günü yüzde 9’e kadar bir kayıp yaşadı. Yatırımcılar, Amazon’un 2026 yılına ilişkin belirttiği yaklaşık 200 milyar dolarlık sermaye harcaması planının geri dönüşünün ne oranda olacağına odaklandı.

BANK OF AMERICA’DAN “AL” TAVSİYESİ

Bu tartışmaların gölgesinde, Bank of America Amazon için “AL” tavsiyesini ve 275 dolarlık hedef fiyatını korudu. Banka, gerçekleştirilen harcamaların bir güç gösterisi değil, yapay zeka ve bulut alanında liderliğin sürdürülmesi için gerekli bir maliyet olduğunu belirtti. Amazon CEO’su Andy Jassy de benzer bir değerlendirme yaparak, yaklaşık 200 milyar dolarlık yatırım öngördüklerini ve bu yatırımların uzun vadede güçlü bir sermaye getirisi sağlayacağını ifade etti. Amazon’un dördüncü çeyrek sonuçları, piyasa beklentileriyle uyumlu bir seyir izledi. Net satışlar, yıllık yüzde 14 artışla 213,4 milyar dolara ulaşırken, faaliyet kârı 25 milyar dolara ve net kâr 21,2 milyar dolara yükseldi. AWS’nin gelirleri ise yüzde 24 artışla 35,6 milyar dolara çıktı. AWS, dördüncü çeyrekte 12,5 milyar dolarlık faaliyet kârı üreterek şirketin kârlılık motoru olmaya devam etti.

SERBEST NAKİT AKIŞINDA DÜŞÜŞ

BofA’ya göre, yeni kapasitenin devreye girmesi ile AWS büyümesinin çeyrekten çeyreğe hız kazandığı görüldü. Ancak, yatırımcıların temkinli yaklaşımının arka planında serbest nakit akışındaki gerileme yer alıyor. Amazon’un serbest nakit akışı 11,2 milyar dolara düşerek, geçen yılki 38,2 milyar dolarlık seviyenin oldukça altına indi. Öte yandan, faaliyetlerden elde edilen nakit yüzde 20 artışla 139,5 milyar dolara ulaştı. Amazon bu durumu, uzun vadeli büyüme stratejisinin bir parçası olarak yorumlasa da, 200 milyar dolarlık yatırım planı serbest nakit üzerindeki baskıları daha belirgin hale getiriyor.

YAPAY ZEKA İÇİN BÜYÜK YATIRIM

Öngörülere göre, büyük teknoloji şirketlerinin 2026 yılına kadar yapay zekâya ayıracağı toplam yatırım miktarının 600 milyar doları aşması bekleniyor. Bu durum, yatırımcıların bu harcamaların ne zaman somut getiriler sağlayacağı konusundaki merakını artırıyor. Amazon’un 2026 yılı ilk çeyrek beklentileri ise daha temkinli bir tablo sunuyor. Şirket, net satışların 173,5–178,5 milyar dolarlık aralıkta, faaliyet kârının ise 16,5–21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyor. BofA’ya göre, bu tahminlerin piyasa beklentilerinin altında kalması dikkat çekiyor. Küresel fiyat ayarlamaları, Fulfillment by Amazon ücretlerindeki düşüş ve yaklaşık 1 milyar dolarlık ek proje maliyeti, kâr marjlarını baskılarken, AWS tarafında talebin güçlü kalmaya devam ettiği kaydediliyor. Diğer yandan, Amazon verimlilik hedefleri doğrultusunda 16 bin kurumsal pozisyonun azaltılmasını planlıyor.