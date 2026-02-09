Buca Belediyesi’ne Rüşvet Operasyonu Gerçekleşti

buca-belediyesi-ne-rusvet-operasyonu-gerceklesti

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NCA SÜRDÜRÜLEN RÜŞVET SORUŞTURMASI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Buca Belediyesi’nde rüşvet karşılığında bazı imar ve planların mevzuata aykırı şekilde ruhsatlandırıldığı saptandı. Bu usulsüz işlemler sonucunda menfaat sağlandığı ifade edildi.

GÖZALTI OPERASYONU DÜZENLENDİ

Bu bağlamda, 2 Şubat’ta gözaltı kararı verilen 28 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Buca Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü İ.B. ile birlikte toplamda 26 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu tespit edilen 1 kişi ile birlikte, toplamda 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bilgisi verildi.

ADLİ İŞLEMLER BAŞLADI

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan 26 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

