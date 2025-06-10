Altın Fiyatı Yeniden Yükseliyor

ALTIN FİYATLARINDA DAHA İYİ BİR GÖRÜNÜM

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri nedeniyle satıcılı bir seyir izliyor. Bugün, dolar endeksinin biraz değer kazanmasıyla birlikte altındaki satış baskısı devam ediyor. Altının ons fiyatı yeniden 3300 desteğini test ederken, bayram sonrası ilk iş gününe 3303 dolar seviyesinden alıcı bularak başladı. Şu anlarda altının ons fiyatı 3329 dolara kadar çıkmış durumda.

ABD ile Çin ticaret savaşlarına son vermek amacıyla Londra’da bir araya geldi. Ticaret görüşmeleri piyasalarda genel bir iyimserlik yaratırken, altının yön arayışında etkili oluyor. Gram altın 4199 TL’den işlem görürken, Kapalıçarşı’da çeyrek altın 6888 TL’den, tam altın ise 27427 TL’den alıcı buluyor.

GÖRÜŞMELERİN DEĞERLENDİRMESİ

ABD tarafını temsil eden Hazine Bakanı Scott Bessent, görüşmenin “güzel” geçtiğini ifade ederken, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ise toplantıyı “verimli” olarak nitelendirdi. ABD Başkanı Donald Trump, ticaret görüşmelerine dair açıklamalarını dikkatle takip ederken, Çinli yetkililerle Londra’daki görüşmelerden iyi haberler aldığını belirtti. Trump, Çin ile ilişkilerin çok iyi gittiğini vurgularken, ABD’li şirketlerin Çin’e açılmasını istediklerini söyledi. Trump, Çin’e yönelik ihracat kontrollerinin kaldırılıp kaldırılmayacağına dair soruya ise “Göreceğiz.” yanıtını verdi.