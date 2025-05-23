Altın Fiyatı Yükseldi! Trump AB’yi Tehdit Etti

TRUMP’IN GÜMRÜK VERGİSİ ÖNERİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden Avrupa Birliği’ne yönelik olarak yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulanması fikrini paylaştı. Bu gelişme piyasalarda ciddi bir hareketliliğe yol açtı.

ALTIN FİYATLARINDAKİ DALGALANMA

Trump’ın Avrupa’ya yönelik gümrük vergisi önerisi sonrasında altının ons fiyatı 3 bin 320 dolardan başlayarak 3 bin 350 dolara kadar yükseldi. Türkiye’deki iç piyasada ise gram altın, güne 4 bin 164 TL seviyesinden başlayıp 4 bin 205 TL’ye kadar çıktı. Gün içerisinde artışına devam eden gram altın, yaklaşık 40 TL değer kazanmış oldu.