Altın Fiyatında Yüzde 2,3 Artış Görüldü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) dün standart altının kilogram fiyatı 6 milyon 107 bin lira olarak kaydedildi. Altın piyasasında minimum 6 milyon 205 bin lira, maksimum ise 6 milyon 260 bin liralık seviyeler görüldü. Günün sonuna gelindiğinde standart altının kilogram fiyatı, yüzde 2,3’lük bir artış ile 6 milyon 250 bin lira seviyesine yükseldi.

ALTINDA İŞLEM MİKTARI

KMKTP’de gerçekleştirilen işlemlerin toplam hacmi 6 milyar 860 milyon 535 bin 455,15 lira, işlem miktarı ise 1.112,27 kilogram oldu.

TÜM METALLERDE İŞLEM HACMİ

Diğer metallerde ise toplam işlem hacmi 9 milyar 348 milyon 619 bin 25,41 lira olarak gerçekleşti.