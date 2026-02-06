Yeni Atamalarla Kamu Görevlileri Yeniden Şekillendi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İkinci Başkanlığına Yakup Asarkaya’nın atanmasıyla birlikte, boş kalan üyeliklere Olcay Turan’ın ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı olarak Raci Kaya’nın atanması gerçekleştirildi. Bu atamalar, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince yapılmış durumda.

SGK BAŞKANI DEĞİŞİYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına Yunus Elitaş atandı. Kurum içindeki diğer atamalar kapsamında, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Rıfat Koray Köprülüoğlu getirildi, Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Celalettin Sıvacı atandı. Ayrıca, SGK Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün görevinden alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda, merkez teşkilatı içerisinde Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İbrahim Esenkar da görevden alındı. Boş kalan genel müdür yardımcılığı pozisyonlarına ise Harun Aydoğmuş, Cem Gökmen Gökçe, Selim Dağlıoğlu ve Salih Turgay Işık atandı.

6 İLIN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DEĞİŞİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 6 ilin milli eğitim müdürlüğünde de değişiklik gerçekleştirildi. Bu doğrultuda, Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk görevden alınarak yerine Ayhan Işık atandı. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gürhan Çokgezer, Edirne’ye Ahmet Alireisoğlu, Adana’ya Mehmet Nurettin Aras, Van’a Bilal Yılmaz Çandıroğlu ve Balıkesir’e ise Selehattin Kal atandı. Ayrıca, bakanlık bünyesindeki açık müfettişlik kadrosuna Hacı Atakan Doğan’ın ataması yapıldığı bildirildi.