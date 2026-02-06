Yeni Atamalarla Kamu Görevlileri Yeniden Şekillendi

yeni-atamalarla-kamu-gorevlileri-yeniden-sekillendi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İkinci Başkanlığına Yakup Asarkaya’nın atanmasıyla birlikte, boş kalan üyeliklere Olcay Turan’ın ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı olarak Raci Kaya’nın atanması gerçekleştirildi. Bu atamalar, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince yapılmış durumda.

SGK BAŞKANI DEĞİŞİYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına Yunus Elitaş atandı. Kurum içindeki diğer atamalar kapsamında, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Rıfat Koray Köprülüoğlu getirildi, Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Celalettin Sıvacı atandı. Ayrıca, SGK Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün görevinden alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda, merkez teşkilatı içerisinde Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İbrahim Esenkar da görevden alındı. Boş kalan genel müdür yardımcılığı pozisyonlarına ise Harun Aydoğmuş, Cem Gökmen Gökçe, Selim Dağlıoğlu ve Salih Turgay Işık atandı.

6 İLIN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DEĞİŞİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 6 ilin milli eğitim müdürlüğünde de değişiklik gerçekleştirildi. Bu doğrultuda, Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk görevden alınarak yerine Ayhan Işık atandı. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gürhan Çokgezer, Edirne’ye Ahmet Alireisoğlu, Adana’ya Mehmet Nurettin Aras, Van’a Bilal Yılmaz Çandıroğlu ve Balıkesir’e ise Selehattin Kal atandı. Ayrıca, bakanlık bünyesindeki açık müfettişlik kadrosuna Hacı Atakan Doğan’ın ataması yapıldığı bildirildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Adıyaman’da 6 Şubat Anma Töreni Gerçekleştirildi

6 Şubat depremlerinde hayat kurtaran madenciler, Adıyaman'da düzenlenen anma etkinliğine katılarak o günü unutmadıklarını ifade etti.
Gündem

Deprem Bölgesine 3,6 Trilyon Lira Yatırım Yapıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2025'e kadar 3,6 trilyon liralık kamu harcaması ve 8,7 milyar dolarlık dış finansmanla büyük projeler hayata geçirildi.
Gündem

Amazon 2025 İçin Güçlü Finansal Sonuçlar Açıkladı

Amazon, 2025'in son çeyreğinde net satışlarını yüzde 14 artırarak 213,4 milyar dolara ulaştı ve kârı 21,2 milyar dolara yükseldi, piyasa beklentilerini geride bıraktı.
Gündem

Kahramanmaraş Depremlerinin Üzerinden Üç Yıl Geçti

Üç yıl geçti ama Penta Park’taki kayıplar hâlâ tazeliğini koruyor. Aralarında tanıdık isimlerin bulunduğu 115 can, unutulmaz anılarla birlikte bizde ağır bir yokluk hissettiriyor.
Gündem

Afetle Birlik Olma Vurgusu Adıyaman ve Osmaniye’de Yapıldı

Kahramanmaraş depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla Adıyaman, Osmaniye, Adana, Gaziantep ve Hatay'da anma etkinlikleri yapıldı. Sessiz yürüyüşler ve dualarla hayatını kaybedenler anıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.