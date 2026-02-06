Depremde Hayatını Kaybeden Avukatların Diplomaları Tahrif Edildi

6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçtikten sonra, “sahte diploma” davasında yer alan sanıklar depremde hayatlarını kaybeden avukatların mezuniyet belgelerini tahrif etti. Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden geçen bu süre zarfında Türkiye Barolar Birliği Başkanı, 15 hukuk fakültesine ait mezuniyet belgesinin sahte diploma skandalı kapsamında tahrif edildiğini ve bunlardan 3 belgenin 6 Şubat 2023’te hayatını kaybeden avukatlara ait olduğunu belirtti. Ayrıca, bu avukatların üniversite kayıtlarının sistemden silindiği ve onların yerine belge talep eden kişilerin kayıtlarının sisteme eklendiği ifade edildi.

ALAYA DÖNÜŞEN BİR SKANDAL

Yapılan hazırlık çalışmalarında sahte e-imza ve sahte üniversite diploması alındığı, ayrıca notların yükseltildiği iddialarına yer verildi. Hazırlanan iddianamede, “Ülkemizde meydana gelen deprem neticesinde Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde vefat eden avukatların listelerini temin etmek suretiyle birbirlerine göndererek, ülkemizin kıymetli hukuk insanlarının ölümüyle dalga geçercesine birbirlerine rahmet dilediklerini ileten mesajlar gönderdikleri tespit edildi” denildi. Bu durum, depremde hayatını kaybeden avukatların ve diploma bilgilerine ulaşanların yaşamış oldukları trajediyi daha da derinleştiriyor.

KURBANLARIN HUKUK MÜCADELESİ

Depremde hayatını kaybeden avukatların bulunduğu apartmanlarla bu binalara dair yargı süreçleri de araştırmaların merkezindeydi. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun avukat Nesibe Kaya Zabun, Kahramanmaraş’taki Ezgi Apartmanı’nda avukat eşi ve 6 aylık bebeğiyle birlikte yaşamını yitirdi. İlgili davada, 2’si tutuklu, 1’i firari olmak üzere toplam 12 sanık yargılanıyor. Diğer bir Gazi Üniversitesi mezunu avukat Bestami Uğur Alkan ise Hatay’daki Firuz Mutlu Apartmanı’nda eşi ve 12 günlük bebeğiyle beraber hayatını kaybetti. Bu apartmanla ilgili davada da 5 sanık tutuksuz yargılanıyor. Malatya’daki Güner Sitesi’nde yaşamını yitiren stajyer avukat Ali Mert İnce ise, annesi, kız kardeşi, dedesi, babaannesi ve kuzeniyle birlikte hayatını kaybetti; ilgili davada ise 7 sanık, hapis cezasına çarptırıldı.