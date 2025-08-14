Altın Fiyatları Artış Gösteriyor: Sonbahar Dikkat Edin

ALTIN PİYASASINDAKİ HAREKETLİLİK

Altın piyasasındaki son günlerde yaşanan değişimler, yatırımcıların bu güvenli limana yönelmesine neden oluyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ve Hindistan’a uyguladığı ithalat vergileri artırma kararı, jeopolitik gerginliği artırırken, Fed’in faiz indirimi sinyalleri altın fiyatlarını destekliyor. Bu dönemde altın fiyatlarının yükselişi, yatırımcıların dikkatini çekiyor ve uzmanlar son gelişmelerle ilgili tahminlerini paylaşıyor. Ayrıca, ABD Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı izin belgesine göre, Rusya ve ABD liderlerinin Alaska’daki buluşması için gerekli olan ve Rusya karşıtı yaptırımlar kapsamında yasaklanan işlemlere 20 Ağustos’a kadar izin verildi.

SONBAHAR AYLARINA DİKKAT

Yaşanan gündemdeki değişiklikler üzerine uzmanlar altın fiyatları ile ilgili tahminlerini güncelliyor. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, NTV’ye verdiği demeçte, “bu gelişmelerin altın fiyatları üzerinde kalıcı bir baskı yaratmayacağını, yalnızca geçici dalgalanmalara yol açabileceğini” ifade ediyor. Yaz aylarında ons altının 3.300–3.400 dolar aralığında seyir ettiğini belirten Yıldırımtürk, “Ağustos ortasından itibaren yukarı yönlü hareket başlayabilir. Eylül ve Ekim aylarında yatırımcılar altına yeniden yönelecek” diyor.

NAKİT İHTİYACIYLA İLGİLİ UYARILAR

Ekonomist İslam Memiş, Kasım sonuna kadar gram altında 4.500 TL seviyesinin görülebileceğini belirterek, elinde altın bulunduranların nakit ihtiyacı yoksa satış yapmamalarını öneriyor. Hayatın başlangıcında 2.984 lira seviyesinde olan gram altın, bugüne geldiğinde 4.400 lira seviyesine çıkarak 8 ay boyunca yüzde 47,5 oranında değer kazanmış durumda.