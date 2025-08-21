Altın Fiyatları Beklentileri Karşılamıyor! Yatırımcılar Heyecan İçinde

ALTINDA DÜN YATAY SEYİR DEVAM ETTİ

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika görünümüne dair ipuçlarını beklemesi nedeniyle altın fiyatlarında yatay bir seyir gözlemleniyor. ABD’nin Wyoming eyaletinde bugün başlayacak yıllık Jackson Hole ekonomik sempozyumu, yatırımcıların dikkatle izlediği bir gelişme. Spot altın, %0,1 gerileyerek 3341 dolar/ons seviyesine düştü. Aralık vadeli ABD altın vadeli kontratları da %0,1 azalarak 3384 dolar seviyesine geriledi.

POWELL’IN KONUŞMASI BEKLENİYOR

Fed Başkanı Jerome Powell’ın 21-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek Jackson Hole sempozyumunda ana konuşmayı yapması planlanıyor. Yatırımcılar, Powell’ın işgücü piyasasını destekleyecek adımları mı savunacağını ya da enflasyon risklerine devam mı odaklanacağını dikkatle takip edecek. Singapur merkezli GoldSilver Central’ın genel müdürü Brian Lan, “Altın fiyatlarının önemli ölçüde yükseleceğini düşünmüyoruz ve şu anda konsolide olduklarına inanıyoruz. Faiz oranları biraz düşürülse bile, altın fiyatlarında hafif bir yükseliş görebiliriz ve… 3400 dolar seviyesi mümkün olabilir. Aksi halde fiyatlar konsolide olmaya devam edebilir ya da biraz daha aşağı, 3300 dolara yakın bir seviyeye gerileyebilir” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

FAİZLER VE ALTIN PERFORMANSI

Fed, Aralık ayından bu yana faizleri sabit tutuyor. CME FedWatch aracına göre Eylül ayında çeyrek puanlık bir faiz indirimi olma ihtimali %85 olarak fiyatlanıyor. Altın genellikle düşük faiz oranı ortamında ve belirsizliğin arttığı dönemlerde iyi performans gösterebiliyor.

ONS VE GRAM ALTINDAKİ DEĞİŞİM

Ons altın, günün başlangıcında 3350 dolardan işlem gördü. Gün içindeki en düşük seviye 3339 dolar, en yüksek seviye ise 3352 dolar oldu. Şu anda 3339 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise 4406 liradan güne başladı. Gün içinde en düşük 4392 lira, en yüksek de 4411 lira seviyelerini gördü. Şu anda 4394 liradan alıcı buluyor.