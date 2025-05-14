Altın Fiyatları Dalgalı Seyir Gösteriyor

Altın fiyatları, global gelişmelere bağlı olarak dalgalı bir seyir izliyor. Bu durum, altın değerinin düşmesine neden olurken, yatırımcılar piyasalardaki değişiklikleri yakından izliyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Alış: 3.248,30 TL, Satış: 3.251,50 TL

GRAM ALTIN FİYATLARI

Alış fiyatı 4.025 TL – Satış fiyatı 4.026 TL / Önceki kapanış: 4.053 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.646 TL – Satış fiyatı: 6.703 TL / Önceki kapanış: 6.750 TL

YARIM ALTIN FİYATLARI

Alış fiyatı: 13.289 TL – Satış fiyatı: 13.402 TL / Önceki kapanış: 13.500 TL

TAM ALTIN FİYATLARI

Alış fiyatı: 26.141 TL – Satış fiyatı: 26.650 TL / Önceki kapanış: 26.682 TL

ALTININ YIL SONU BEKLENTİLERİ

Uzmanlar altın konusunda yıl sonu tahminlerinin değişmediğini belirtiyor. Milliyet’e açıklama yapan BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş, “Ons altına baktığımızda 3275 doların altında kalmadığı sürece yukarı yönlü hareket devam eder” dedi. 3275 doların altına gerilemelerin sürmesi durumunda geri çekilmenin devam edeceğini vurguladı. Gram altının, içeride dolaşımda olan doların nispeten baskılanması nedeniyle daha sakin bir seyir izlediğini belirten Maviş, yatırımcıların her düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirdiğini aktardı. Genel beklenti ons altında yılın 3100 dolar seviyelerinde tamamlanacağı yönünde. Maviş’in yıl sonu beklentisi ise 3.250 dolar seviyesidir.

ALTIN FİYATLARINDAKİ GELİŞMELER

Gram altında 4.000 TL seviyesine dikkat çeken Maviş, altın talebinin sürekli olacağını ifade etti. Maviş, “Gram altında 4.000 TL’nin altına her geri çekilme alım fırsatı yaratacaktır” dedi. Doların sabit kalması durumunda bile gram altında alış yönündeki eğilimin süreceğini söyledi. Yaz mevsiminin başlaması ve turizm sezonunun açılması gibi unsurların kısmen satışları artırabileceğini de vurguladı. Ancak altın için gerçek bir satışın gerçekleşebilmesi için konut piyasasının hareketlenmesi ve kredilerin vadesinin uzaması gerektiğini belirtti. Bu durumlar sağlandığı takdirde altına olan talebin süreceğini ifade etti.