Altın Fiyatları Dalgalı Seyir İzliyor

Altın fiyatları, küresel durumların etkisiyle dalgalı bir seyir izliyor. Değer kaybı yaşayan altın, yatırımcıların piyasalardaki değişimleri dikkatle takip etmesine neden oluyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın fiyatı şu an için alış: 3.248,30 TL, satış: 3.251,50 TL olarak belirlenmiş durumda.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın fiyatları ise, alış fiyatı 4.025 TL, satış fiyatı ise 4.026 TL düzeyinde. Önceki kapanış fiyatı ise 4.053 TL olarak kaydedildi.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın fiyatlarına bakacak olursak, alış fiyatı 6.646 TL, satış fiyatı ise 6.703 TL. Önceki kapanış fiyatı ise 6.750 TL idi.

YARIM ALTIN FİYATLARI

Yarım altın fiyatları alışta 13.289 TL, satışta ise 13.402 TL olarak gözlemleniyor. Önceki kapanış fiyatı 13.500 TL olarak belirlendi.

TAM ALTIN FİYATLARI

Tam altın fiyatları için ise, alış fiyatı 26.141 TL, satış fiyatı ise 26.650 TL. Önceki kapanış fiyatı 26.682 TL olarak kaydedilmiş durumda.

UZMANLARDAN ALTIN YORUMU

BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş, Milliyet’e yaptığı açıklamada, altın için yıl sonu beklentilerinde bir değişiklik olmadığına dikkat çekti. Maviş, “Ons altına baktığımızda 3.275 doların altında kalmadığı sürece yukarı yönlü hareket devam eder. 3.275 doların altına doğru sarkmalarda geri çekilme hareketi biraz daha devam eder.” ifadelerini kullandı.

“Gerek gram altın, gerekse ons fiyatlarında şu an için yıl sonu hedefleri şeklinde değişiklik yok. Genel beklenti ons altında 3.100 dolar seviyesinde yılı tamamlayabileceği yönünde. Benim ons altında yıl sonu beklentim 3.250 dolar seviyesinde.” diye ekledi.

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ, ARTAR MI?

Gram altında 4.000 TL seviyesine dikkat çeken Maviş, altına olan talebin her daim devam edeceğini belirtti: “Gram altında 4.000 TL’nin altına her geri çekilme alım fırsatı yaratacaktır. Dolar sakin dursa da geri çekilme hareketi olsa da bu gram altında alış yönünde olacaktır.”

Maviş, yaz mevsimi ile birlikte turizm sezonunun açılması gibi durumların altında kısmen satışlara yol açabileceğini söyledi. “Ancak altında gerçek satışı görebilmemiz için içeride konut piyasasının hareketlenmesi ve kredilerin vadesinin uzaması gerekiyor. Bu gerçekleşmediği sürece altına olan talep devam edecektir.” şeklinde ekledi.