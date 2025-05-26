Altın Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor!

Canlı altın fiyatları, 26 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla alış-satış tablosu, ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’ne yönelik yüzde 50 tarife uygulamasını ertelemesi, altın fiyatlarının bu haftaya düşüşle başlamasına yol açtı. ABD’deki ons altın fiyatlarındaki düşüş, Türkiye’deki gram altın fiyatlarına da yansıdı ve gram altın saat 15:25 itibarıyla 4 bin 174 lira seviyesini gördü.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.173,9440
Satış: 4.174,2320
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.333,46
Satış: 3.334,24
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.678,3100
Satış: 6.824,8700
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 26.713,2400
Satış: 27.215,9900
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.140,00
Satış: 27.311,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.315,27
Satış: 13.650,75
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 26.714,42
Satış: 27.218,26
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.591,69
Satış: 28.288,33
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.278,19
Satış: 3.224,92
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.797,56
Satış: 3.997,58