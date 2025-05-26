Altın Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor!

Canlı altın fiyatları, 26 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla alış-satış tablosu, ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’ne yönelik yüzde 50 tarife uygulamasını ertelemesi, altın fiyatlarının bu haftaya düşüşle başlamasına yol açtı. ABD’deki ons altın fiyatlarındaki düşüş, Türkiye’deki gram altın fiyatlarına da yansıdı ve gram altın saat 15:25 itibarıyla 4 bin 174 lira seviyesini gördü.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 4.173,9440

Satış: 4.174,2320

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.333,46

Satış: 3.334,24

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 6.678,3100

Satış: 6.824,8700

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 26.713,2400

Satış: 27.215,9900

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 27.140,00

Satış: 27.311,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 13.315,27

Satış: 13.650,75

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 26.714,42

Satış: 27.218,26

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 27.591,69

Satış: 28.288,33

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.278,19

Satış: 3.224,92

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 3.797,56

Satış: 3.997,58