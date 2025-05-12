Altın Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor

ALTIN FİYATLARINDAKİ GÜNCEL DURUM

Altın fiyatları 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü alım-satım yapmak isteyenler için araştırılıyor. ABD, Çin’e uyguladığı gümrük vergisini yüzde 145’ten yüzde 30’a düşürdü. Aynı şekilde, Çin de ABD’ye uyguladığı yüzde 125’lik vergiyi yüzde 10’a indirdi. Bu indirimlerin 90 gün boyunca geçerli olacağı bildirildi. Anlaşma sonucunda güvenli liman talepleri düşerken, ons altın fiyatı 3.200 dolara, gram altın ise 4.000 TL seviyesine geriledi.

GÜNÜN ALTIN FİYATLARI

Bugün, Cumhuriyet altını ve diğer altın çeşitlerinin fiyatları merak ediliyor. Gram altın, güne 4.144 TL’den başladı. Gün içinde en düşük 4.062 TL, en yüksek ise 4.144 TL seviyesine ulaştı. Saat 11.30 itibarıyla altının gram fiyatı 4.019 TL’den işlem görüyor. İşte güncel altın fiyatları:

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 4.018,4880

Satış: 4.019,0360

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.323,8900

Satış: 3.326,0800

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 6.426,3900

Satış: 6.567,7600

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 25.709,3200

Satış: 26.194,4500

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 27.116,00

Satış: 27.334,00

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 25.713,90

Satış: 26.199,13

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 27.708,39

Satış: 28.407,93

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.276,14

Satış: 3.227,15

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 3.794,23

Satış: 4.000,84

GREMSE ALTIN FİYATI

Alış: 67.373,00

Satış: 68.439,00