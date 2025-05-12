Ekonomi

Altın Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor

altin-fiyatlari-dusmeye-devam-ediyor

ALTIN FİYATLARINDAKİ GÜNCEL DURUM

Altın fiyatları 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü alım-satım yapmak isteyenler için araştırılıyor. ABD, Çin’e uyguladığı gümrük vergisini yüzde 145’ten yüzde 30’a düşürdü. Aynı şekilde, Çin de ABD’ye uyguladığı yüzde 125’lik vergiyi yüzde 10’a indirdi. Bu indirimlerin 90 gün boyunca geçerli olacağı bildirildi. Anlaşma sonucunda güvenli liman talepleri düşerken, ons altın fiyatı 3.200 dolara, gram altın ise 4.000 TL seviyesine geriledi.

GÜNÜN ALTIN FİYATLARI

Bugün, Cumhuriyet altını ve diğer altın çeşitlerinin fiyatları merak ediliyor. Gram altın, güne 4.144 TL’den başladı. Gün içinde en düşük 4.062 TL, en yüksek ise 4.144 TL seviyesine ulaştı. Saat 11.30 itibarıyla altının gram fiyatı 4.019 TL’den işlem görüyor. İşte güncel altın fiyatları:

GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.018,4880
Satış: 4.019,0360

ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.323,8900
Satış: 3.326,0800

ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.426,3900
Satış: 6.567,7600

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 25.709,3200
Satış: 26.194,4500

TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.116,00
Satış: 27.334,00

ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 25.713,90
Satış: 26.199,13

ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.708,39
Satış: 28.407,93

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.276,14
Satış: 3.227,15

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.794,23
Satış: 4.000,84

GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 67.373,00
Satış: 68.439,00

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