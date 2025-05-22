Altın Fiyatları Düşüş Yaşadı. Dolar Güçleniyor

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR

Altın fiyatları, yükselen dolar karşısında tekrar gerileme yaşadı. Euro Bölgesi’ndeki PMI verilerinin daralma sinyalleri vermesi, dolara güç sağladı. Güçlenen dolar, altın fiyatlarını olumsuz etkileyerek düşüşe geçmesine neden oldu.

ABD EKONOMİSİ DÜZENİ ETKİLİYOR

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in, yıllar sonra ABD’nin notunu düşürmesiyle birlikte yankılar devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, vergi indirimi tasarısının yürürlüğe girmesini talep ediyor. Bunun bütçe açığını artıracak bir hamle olduğunun altı çiziliyor ve vergi indirimi tasarısı dikkatle izleniyor. Altın fiyatları, bu ekonomik gelişmeler ışığında dalgalanıyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

ONS altın, güne 3317 dolardan giriş yaptı. Gün içinde en düşük 3283 dolar, en yüksek ise 3345 dolar seviyeleri görüldü. Şu an itibarıyla 3297 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın, güne 4142 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4108 lira, en yüksek ise 4177 lira seviyeleri kaydedildi. Şu anda 4125 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI’DA GRAM ALTIN DURUMU

Kapalıçarşı’da gram altın, 4134 liradan alınırken, 4184 liradan satılıyor.