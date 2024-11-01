Altın Fiyatları Düşüşle Haftayı Kapattı

ALTIN FİYATLARI HAFTAYI DÜŞÜŞLE KAPATTI

Altın fiyatları, bu hafta düşüş ile sonlandı. Haftanın başında 3 bin 70 lira seviyesine ulaşarak rekor kıran gram altın, cuma günü 3 bin 33 liradan işlem görünmeye başladı.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ HAREKETLİLİK

Hürriyet’in haberine göre, küresel piyasalardaki hareketlilik ve ekonomiye dair belirsizlikler, altın fiyatlarında düzeltme hareketini beraberinde getirdi. Ons altın ile başlayan bu düşüş, gram altın fiyatlarına da paralel olarak yansıdı.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları, piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Güncel bilgi almak ve yatırım kararlarınızı yönlendirmek için piyasa verilerini takip etmek önemli bir konu.