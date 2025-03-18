Altın Fiyatları FEd Toplantısını Bekliyor

Altın fiyatları ile ilgili güncel bilgilere olan ilgi artmaya devam ediyor. En çok tercih edilen yatırım aracı olan altın, gram altındaki yükselişiyle dikkat çekiyor. Peki, günümüzde altın fiyatları ne durumda? İşte 18 Mart 2025 tarihindeki güncel altın fiyatları.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın fiyatı alış: 3.525 TL, satış: 3.525 TL. Çeyrek altın fiyatı alış: 5.768 TL, satış: 5.813 TL. Yarım altın fiyatı alış: 11.536 TL, satış: 11.626 TL. Tam altın fiyatı alış: 23.002 TL, satış: 23.156 TL. Cumhuriyet altın fiyatı alış: 23.480 TL, satış: 23.835 TL.

PİYASALARDA FED BEKLENTİLERİ

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasıyla ilgili alacağı kararları dikkatle izliyor. Faiz indirimi beklentileri, altın fiyatlarını yukarıya yönlü destekleme potansiyeline sahip. Jeopolitik gerginlikler ve ekonomik belirsizlikler, altının önümüzdeki günlerdeki hareketliliğine dair beklentileri arttırıyor.