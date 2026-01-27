Altın Fiyatları Rekor Kırarken Gümüşte Zirveye Ulaştı

Altın fiyatları, uluslararası siyasi gerginliklerin yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirmesi neticesinde 5 bin 100 dolar seviyesini geçerek tarihi bir zirveye ulaştı. Spot altın, dün saat 16.37’de yüzde 1,9 değer kazanarak ons başına 5 bin 76 dolar/ons seviyesinde işlem görürken, gün içerisinde 5 bin 110 dolara ulaşarak yeni bir rekor belirledi.

GÜMÜŞ FİYATLARI DA REKOR KIRIYOR

Gümüş fiyatları da tüm zamanların en yüksek değerlerine ulaşarak spot gümüş ons başına 114 dolarla yeni bir zirve kaydetti. Cuma günü gümüş fiyatları, 100 dolar eşiğini aşmıştı.

TRUMP’IN KANADA’YA YÜZDE 100 GÜMRÜK VERGİSİ TEHDİDI

Son dönemlerdeki jeopolitik gerginlikler arasında ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Kanada’nın Çin ile bir ticaret anlaşması yapması durumunda ülkeye yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Uzmanlar, bu yıl kıymetli metallerdeki temel itici güç olarak Trump’ı öne çıkarıyor. Ayrıca, bu hafta yapılacak olan Merkez Bankası toplantısında bankanın faiz oranlarını sabit bırakması beklenirken, Trump yönetiminin Fed Başkanı Jerome Powell üzerinde faizleri düşürmesi için baskı yaptığı ifade ediliyor.