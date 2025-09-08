Altın Fiyatları Rekor Kırdı! Yeni Seviyeler

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI REKOR KIRDI

Altın fiyatları, geçtiğimiz hafta açıklanan istihdam verisindeki beklentilerin altında kalmasıyla birlikte faiz indirimi umutlarının artması sonucu yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Bu sabah ons altın fiyatları, 3 bin 613 dolarla tarihi zirvesini tekrar yenilerken, döviz kuru ve ons altın fiyatlarının etkisiyle gram altın da yeni bir rekorla 4 bin 794 liraya çıktı. Peki, altın fiyatlarının yükselme nedeni nedir?

ABD’DE YAYGIN OLAN ZAYIF İSTİHDAM VERİLERİ

ABD’de açıklanan zayıf istihdam verisi sonrası faiz indirimi beklentileri güçlenerek altın fiyatlarındaki artışa sebep oldu. Geçtiğimiz hafta boyunca piyasalarda odak noktası olan tarım dışı istihdam verisi, ağustosta sadece 22 bin kişilik bir artışla beklentilerin altında kaldı. Analistler, bu verilerin piyasa beklentilerinin 75 bin olduğu yönünde olduğunu belirtiyor. En büyük ekonomi olan ABD’de, tarım dışı istihdamın bu denli düşüş göstermesi, piyasalarda Fed’in öngörülenden daha büyük bir faiz indirimi yapma olasılığını artırdı. Bunun sonucunda da faiz oranıyla ters korelasyon olan altın fiyatlarının yükselmesi gerçekleşti. Uzmanlar, zayıf istihdam datalarının Fed’in eylül ayında 50 baz puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirme ihtimalini artırdığına dikkat çekiyor ve bu durumun altın için olumlu etki yarattığını ifade ediyor.

ALTIN FİYATLARINDA GÜNCEL DURUM

Saat 10.50 itibarıyla gram altın fiyatları, yüzde 0,75 artışla 4 bin 789 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla ons altın, yüzde 0,64’lük bir artışla 3 bin 609 dolardan işlem görmekte. Ayrıca, altın fiyatlarının yıl başından bu yana gösterdiği artış rakamlarına bakıldığında, 2024’ü 2 bin 623 dolar seviyelerinde kapatan ons altın, şu ana kadar yüzde 37,74’lük bir artış kaydetti. Geçtiğimiz yıl 2 bin 983 liradan kapanan gram altın fiyatları ise bu yıl yüzde 60,71 oranında bir yükseliş gösterdi.