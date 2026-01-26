Altın Fiyatları Rekor Seviyeye Ulaşıyor

altin-fiyatlari-rekor-seviyeye-ulasiyor

Spot altın fiyatları TSİ 01:59 itibarıyla yüzde 1,79 oranında artış göstererek ons başına 5 bin 93 dolara yükseldi; daha önce ise 5 bin 2 dolara kadar geriledi. Şubat ayı teslimatlı ABD altın vadeli işlemleri de aynı şekilde yüzde 1,79 artışla ons başına 5 bin 68 dolara ulaştı. Gram altın, şu an 7 bin 82 lira seviyesinden alıcı buluyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER ALTINI YÜKSELTTİ

Yatırımcıların artan jeopolitik gerilimler ve küresel mali riskler sebebiyle altına yöneldiği gözlemleniyor. Değerli metallerin yükselişi, Grönland ve Venezuela gibi bölgelerden Orta Doğu’ya kadar yaşanan son dönemdeki gerilimler ile bağlantılı olarak artan jeopolitik risklerle ilişkilendiriliyor. Yatırımcıların, belirsizlik karşısında altını bir korunma aracı olarak görmeye devam ettiği belirtiliyor.

HSBC’DEN ALTIN AÇIKLAMASI

HSBC’nin geçtiğimiz hafta yayınladığı bir notta, “Altın ve gümüş fiyatlarındaki son yükseliş, Grönland ile ilgili jeoekonomik sorunlardan kaynaklanıyor” ifadesine yer verildi. Gümüş de bugün yükseliş gösterdi ve spot fiyatlar, endüstriyel talebin etkisiyle birlikte yüzde 6 civarında artarak ons bazında 109,4 dolara ulaştı. Gram gümüş ise 150,8 liradan alıcılara sunuluyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Time Dergisinden İran Protestolarında 30 Bin Ölü İddiası

İran'daki aşırı enflasyona karşı düzenlenen sokak gösterilerinde 30 bin ölüm olduğu iddiaları gündeme geldi. İran Dışişleri Bakanlığı, bu konuda açıklama yaptı.
Gündem

DEM Parti Üyelerinden Saç Örme Eylemi Başlatıldı

Suriye'de bir terör örgütü üyesinin saçının kesilmesine tepki olarak başlatılan "saç örme" akımına katılan Kocaeli'deki bir hemşire, paylaştığı videonun ardından gözaltına alındı.
Gündem

Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış Uyarısı: 9 İl Sarı Kodda

Meteoroloji, İstanbul ve çevresinde sağanak yağışlar için sarı alarm verdi. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de kuvvetli yağış ve fırtına riski bulunuyor.
Gündem

Bayram İkramiyesi İçin Yasal Düzenleme Yolda

Asgari ücret ve emekli maaşları artarken, 17.7 milyon emeklinin bayram ikramiyesi için bekleyişi sürüyor. İkramiyenin miktarı ve alacak kişiler merakla bekleniyor.
Gündem

Galatasaray’dan Ali Koç Hakkında Çarpıcı Açıklama

Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teknik direktör Okan Buruk'a tehditte bulunduğunu iddia etti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.