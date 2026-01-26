Altın Fiyatları Rekor Seviyeye Ulaşıyor

Spot altın fiyatları TSİ 01:59 itibarıyla yüzde 1,79 oranında artış göstererek ons başına 5 bin 93 dolara yükseldi; daha önce ise 5 bin 2 dolara kadar geriledi. Şubat ayı teslimatlı ABD altın vadeli işlemleri de aynı şekilde yüzde 1,79 artışla ons başına 5 bin 68 dolara ulaştı. Gram altın, şu an 7 bin 82 lira seviyesinden alıcı buluyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER ALTINI YÜKSELTTİ

Yatırımcıların artan jeopolitik gerilimler ve küresel mali riskler sebebiyle altına yöneldiği gözlemleniyor. Değerli metallerin yükselişi, Grönland ve Venezuela gibi bölgelerden Orta Doğu’ya kadar yaşanan son dönemdeki gerilimler ile bağlantılı olarak artan jeopolitik risklerle ilişkilendiriliyor. Yatırımcıların, belirsizlik karşısında altını bir korunma aracı olarak görmeye devam ettiği belirtiliyor.

HSBC’DEN ALTIN AÇIKLAMASI

HSBC’nin geçtiğimiz hafta yayınladığı bir notta, “Altın ve gümüş fiyatlarındaki son yükseliş, Grönland ile ilgili jeoekonomik sorunlardan kaynaklanıyor” ifadesine yer verildi. Gümüş de bugün yükseliş gösterdi ve spot fiyatlar, endüstriyel talebin etkisiyle birlikte yüzde 6 civarında artarak ons bazında 109,4 dolara ulaştı. Gram gümüş ise 150,8 liradan alıcılara sunuluyor.