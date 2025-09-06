Altın Fiyatları Rekor Seviyeyi Aştı

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ALTIN FİYATLARINI YÜKSELTİYOR

ABD’deki bu ayki faiz indirim ihtimali, altın fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor. Güvenli liman olarak görülen altın, son üç ayın en güçlü haftalık performansına doğru ilerlerken, piyasaların dikkati bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine çevrildi. An itibarıyla spot altın, yüzde 0,3 artışla ons başına 3 bin 585 dolardan işlem görüyor.

TARİHİ ZİRVEYE ULAŞTI

Çarşamba günü 3 bin 578,50 dolarla tüm zamanların zirvesine ulaşan ons altın, haftalık bazda yüzde 3,2 yükseliş kaydetti. ABD vadeli altın kontratları ise yüzde 0,2 artışla 3 bin 615 dolara yükseldi.

GRAM ALTIN REKOR SEVİYELERE ÇIKTI

Türkiye’de ons altındaki artış ile gram altın da, yüzde 0,6 değer kazanarak 4 bin 720 lirayı aşarak yeni rekor seviyesini gördü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İşte son durumdaki altın satış fiyatları:

– Gram altın: 4 bin 770 TL

– Çeyrek altın: 7 bin 850 TL

– Yarım altın: 15 bin 700 TL

– Tam altın: 30 bin 683 TL

– Cumhuriyet altını: 31 bin 255 TL

– Gremse altın: 78 bin 274 TL

– Reşat altını: 31 bin 280 TL

– Ons altın: 3 bin 585 dolar

PİYASALARDAKİ BELİRSİZLİKLER ETKİLİ OLUYOR

Altın fiyatlarındaki yükselişin birçok nedeni var. ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel tarifeleriyle ilgili belirsizlikler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendiriyor. Federal bir temyiz mahkemesinin Trump’ın tarifelerini “yasa dışı” ilan etmesi, ancak bu kararın 14 Ekim’e kadar askıya alınması, piyasalarda yeni bir endişe kaynağı oluşturuyor. Trump yönetiminin Yüksek Mahkeme’ye itiraz etme olasılığı, gerilimi daha da artırıyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ GÜÇLENİYOR

Bunun yanı sıra, Fed Başkanı Lisa Cook’un görevden alınmasıyla ilgili duruşmanın sonuçsuz kalması ve Fed’in faiz indirim beklentilerinin kuvvetlenmesi de altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırıyor. Son ABD enflasyon verileri, bu ay sonunda 25 baz puanlık bir faiz indirim olasılığını yüzde 87’ye çıkardı. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly’nin de faiz indirimine destek vermesi, piyasalardaki bu beklentiyi pekiştiriyor. Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak olan ABD işgücü piyasası verilerini yakından takip ediyor.