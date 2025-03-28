Altın Fiyatları Rekorla Yükselmeye Devam Ediyor

KÜLÇE ALTINDA TARİHİ REKOR

Külçe altın, Cuma günü yüzde 0,7 oranında değer kazanarak ons başına 3.077 doları aşarak tarihî bir rekor kırdı. Bu durum, üst üste dördüncü haftalık kazanca işaret ediyor. Değerli metal, yalnızca Perşembe günü elde ettiği rekorunu geride bırakmakla kalmayıp, bu yıl içerisinde en az 15 kez yeni rekor seviyelere ulaştı.

TİCARET GERİLİMLERİNİN ETKİSİ

Altındaki fiyat artışının ana sebebi, ABD Başkanı Donald Trump’ın otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararı oldu. Bu karar, ticaret savaşlarının genişleyeceği yönündeki kaygıları artırarak yatırımcıları güvenli liman varlıkları olan altın ve değerli metallere yönlendirdi.

Trump’ın, AB ve Kanada’nın birleşik ekonomik hamlelerine karşı daha sert yaptırımlar uygulayacağına dair açıklamaları, piyasaları tedirgin etti. 2 Nisan’da yürürlüğe girmesi beklenen yeni ticaret vergileri, küresel ekonomik belirsizliği daha da artırıyor. Bu gelişmeler, yatırımcıların altına olan talebini güçlü tutmaya devam ediyor.

Altının bu yılki yükselişinde merkez bankalarının artan altın alımları önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca, yatırımcıların altına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelmesi de bu trendi destekliyor. Jeopolitik riskler ve düşük faiz ortamı, altın yatırımlarını diğer araçlara göre daha çekici kılıyor.

Goldman Sachs, bu hafta yıl sonu için altın ons fiyatı tahminini 3.300 dolara yükseltti. Banka, bu artışı merkez bankalarından gelen yüksek talep ve ETF’lere olan güçlü girişlerle ilişkilendirdi. Bu revizyon, piyasalarda altına yönelik olumlu beklentilerin devam ettiğini gösteriyor.

Gümüş, 2012 yılından bu yana görülen en yüksek seviyelere yakın işlem görüyor. Platin ve paladyum ise hafif yükselişlerle dikkat çekiyor. Saat 10:27 itibarıyla spot altın, yüzde 0,6 artışla 3.076,92 dolara ulaştı ve haftalık kazanç ise yüzde 1,8 seviyesinde gerçekleşti. Bloomberg Dolar Spot Endeksi sabit kalırken, gümüş ise yatay bir seyir izliyor.