Altın Fiyatları Sonbaharda Yükselebilir

ALTIN FİYATLARINDAKİ HAREKETLİLİK

Altın piyasasında son dönemlerde meydana gelen dalgalanmalar, yatırımcıların bu güvenli limana tekrar ilgi göstermesine yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ve Hindistan’a yönelik yaptığı ithalat vergisi artışı, jeopolitik gerilimleri artırırken, Fed’in faiz indirimleriyle ilgili sinyalleri altın fiyatlarını destekliyor. Altındaki fiyat artışları son aylarda yatırımcıların dikkatini çekiyor. Uzmanlar da bu son gelişmeler doğrultusunda tahminlerini paylaşıyor. ABD Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan bir izin belgesine göre, ABD ve Rusya liderlerinin Alaska’da yapacakları görüşmeler için gerekli olan, Rusya karşıtı yaptırımlar nedeniyle yasaklanmış tüm işlemlere 20 Ağustos’a kadar izin verildi.

SONBAHAR AYLARINDA FİYAT PREDIKSYONLARI

Uzmanlar, tüm bu gelişmelerin ardından altınla ilgili tahminlerini güncellediler. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, NTV’de yaptığı açıklamada, “Bu gelişmelerin altın fiyatları üzerinde kalıcı bir baskı yaratmayacağını, yalnızca geçici dalgalanmalara yol açabileceğini” belirtti. Yaz aylarında ons altının 3.300–3.400 dolar bandında stabil kaldığını aktaran Yıldırımtürk, “Ağustos ortasından itibaren yukarı yönlü hareket başlayabilir. Eylül ve Ekim aylarında yatırımcılar altına yeniden yönelecek” dedi.

Nakit İhtiyacı OLMAYANLARA TAVSİYELER

Ekonomist İslam Memiş ise, gram altında Kasım sonuna kadar 4.500 TL seviyesinin görülebileceğini dile getirerek, elinde altın bulunduranlara, nakit ihtiyacı yoksa satış yapmamalarını önerdi. Yılbaşında 2.984 lira seviyesinde bulunan gram altın, bugün itibarıyla 4.400 liraya tırmanarak, 8 ayda yüzde 47,5 oranında bir değer kazanmış durumda.