Altın Fiyatları Tarihi Zirvede: Yatırımcı Mutlu

KÜLÇE ALTINDA TARİHİ REKOR

Cuma günü külçe altın, yüzde 0,7 oranında bir değer kazancı sağlayarak ons başına 3.077 doları geçerek tarihî bir zirveye ulaştı. Bu durum, üst üste dört haftalık bir kazanç dönemine işaret ediyor. Değerli metal, yalnızca Perşembe günü elde ettiği rekoru geride bırakmakla kalmadı, aynı zamanda bu yıl içerisinde en az 15 kez yeni rekor seviyelere ulaşma başarısı gösterdi.

TİCARET GERİLİMLERİ VE FİYAT ARTIŞI

Altın fiyatlarındaki artışın arkasında yatan ana etken, ABD Başkanı Donald Trump’ın otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararı oldu. Bu durum, ticaret savaşlarının genişleyebileceği yönündeki endişeleri artırarak yatırımcıları güvenli liman varlıkları olan altın ve değerli metallere yönlendirdi.

YATIRIMCILAR GÜVENLİ LİMANLARA YÖNELİYOR

Trump’ın, Avrupa Birliği ve Kanada’nın birlikte gerçekleştirilecek ekonomik hamlelerine karşı daha sert yaptırımlar uygulayacağına dair açıklamaları piyasalarda belirsizliği artırdı. 2 Nisan’da yürürlüğe girmesi öngörülen yeni ticaret vergileri, küresel ekonomik belirsizliği daha da derinleştiriyor. Bu gelişmeler, yatırımcıların altına olan talebini güçlendirmeye devam ediyor.

MERKEZ BANKALARININ ETKİSİ BÜYÜK

Bu yıl altının yükselişinde merkez bankalarının artan altın alımları önemli bir rol oynuyor. Ayrıca, yatırımcıların altına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelmesi de bu trendi destekliyor. Jeopolitik riskler ve düşük faiz ortamı, altını diğer yatırım araçlarına göre daha cazip hale getiriyor.

BANKALARDAN YUKARI YÖNLÜ REVİZE

Goldman Sachs, bu hafta yıl sonu için altın ons fiyatı tahminini 3.300 dolara yükseltti. Bu artış, merkez bankalarından gelen yüksek talep ve ETF’lere olan güçlü girişlerle bağlantılı. Bu revizyon, piyasalarda altına yönelik pozitif beklentilerin devam ettiğini gösteriyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERİN SON DURUMU

Gümüş, 2012’den bu yana en yüksek seviyelerine yaklaşarak işlem görüyor. Platin ve paladyum ise hafif yükselişler ile dikkat çekiyor. Saat 10:27 itibarıyla spot altın, yüzde 0,6 artışla 3.076,92 dolara ulaşırken, haftalık kazancı yüzde 1,8 seviyesinde. Bloomberg Dolar Spot Endeksi sabit seyrederken, gümüş ise yatay hareket ediyor.