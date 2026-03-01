Altın Fiyatları Tırmanışa Geçti 8 Bin Lira Aşıldı

Gerilim piyasalarda hareketliliği artırdı

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarıyla artan gerilim piyasalarda önemli bir ivme yarattı. Bu durum, Kapalıçarşı’daki altın ve gümüş fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı 8 bin lira sınırını geçerken, gümüş fiyatları da tarihi rekor seviyelere yaklaşmış durumda.

GRAM ALTIN 8 BİN LİRAYI GEÇTİ

Uluslararası piyasalarda haftayı 5 bin 263 dolar seviyesinde kapatan ons altın, yurt içinde gram altın fiyatının resmi ekranlarda 7 bin 450 TL civarında kapanmasına neden oldu. Savaşın etkisi, Kapalıçarşı’da da kendini göstermeye başladı. Cumartesi sabah saatlerinde 7 bin 600 lira seviyesinden işlem gören gram altın, artan talep ve jeopolitik risklerin etkisiyle gün içerisinde yüzde 5’i aşkın bir artış gösterdi. Gün içi işlemlerde gram altın fiyatı 8 bin 17 TL’ye ulaştı.

GÜMÜŞ FİYATLARI DA ARTIK YÜKSELİYOR

Kapalıçarşı’da gümüş fiyatı ise 151 lira seviyesine tırmandı. Uzmanlar, Ortadoğu’daki gerginliğin artmaya devam etmesi durumunda altın ve gümüşteki hareketliliğin sürebileceği değerlendirmesini yapıyor.

