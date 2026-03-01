İran’dan ABD-İsrail Saldırılarına Tepki: Üst Düzey İsim Kaybı

ABD DESTEĞİYLE İSRAİL’İN SİLAHLI SALDIRILARINDA ÜST DÜZEY İRANLI KAYBI

İsrail’in ABD desteğiyle gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda, İran’ın yüksek rütbeli isimlerinden biri daha yaşamını yitirdi. İran’ın yarı resmi haber ajansının aktarımına göre, 28 Şubat’ta yapılan ABD-İsrail saldırısında Tümgeneral Rızaiyan hayatını kaybetti. Saldırının, İran’daki kritik yetkilileri hedef alarak gerçekleştiği ifade ediliyor.

İRAN’IN KARŞI SALDIRILARI HIZ KAZANDI

İran, İsrail’in yanı sıra ABD’nin askeri varlığının bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi bölge ülkelerine karşı misilleme eylemleri gerçekleştirdi. Bu saldırılar, İran’ın kendisine yönelik tehdide karşı yanıt verme amacı taşıdığı belirtiliyor.

SALDIRILARDAKİ CAN KAYBI

ABD ve İsrail’in düzenlediği saldırılarda, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yanı sıra birçok üst düzey yetkilinin yaşamını yitirdiğine dair bilgiler mevcut. İran Kızılayı, bu bombardımanlar sonucunda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin ise yaralandığını açıkladı.