Şanlıurfa’da Eğitimde Devamsızlığa Yoğun Mücadele

ŞANLIURFA’DA EĞİTİMDE DEVAMSIZLIKLA MÜCADELE

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya platformu üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, temel eğitimde okula hiç gitmeyen ya da sürekli devamsızlık yapan öğrencilerin okula kazandırılması için ciddi çabalar sarf ettiklerini duyurdu. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda son dönemde yaklaşık 1826 öğrencinin eğitim hayatına tekrar dahil olduğunu belirten Şıldak, “İlkokul ve ortaokullarda sürekli devamsız olan yaklaşık 19 bin öğrenciden 16 bin 749’unun okula devamını sağladık” şeklinde konuştu.

DEVAMSIZLIĞA CEZA UYGULAMASI

Yapılan bu çalışmalar neticesinde eğitim öğretim yılı başından itibaren okula devam eden öğrenci sayısının 25 bin 294’e ulaştığını aktaran Şıldak, çocuğunu okula göndermeyen ve uyarıları dikkate almayan 1357 velinin idari para cezası ile karşılaşacağını ifade etti.

EĞİTİMDE PROAKTİF YAKLAŞIM

Vali Şıldak, Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi çerçevesinde Şanlıurfa’daki eğitim sorunlarına sürdürülebilir çözümler sunmaya devam edeceklerini vurguladı. Ailelerin çocuklarını okullarıyla buluşturma konusunda gereken duyarlılığı göstereceklerine inandığını belirtti.