Hürmüz Boğazı’nda Türk Gemilerine Önemli Uyarı

İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattığını duyurdu

İran, ABD ve İsrail’in düzenlediği saldırıların ardından Hürmüz Boğazı’nı kapattığını açıkladı. Bu açıklamanın hemen ardından bölgedeki tanker hareketlerinin durduğu, gemi takip sistemlerinde boğazdaki tanker ve yük gemilerinin hızlarının sıfıra indiği gözlemlendi.

GÜNLÜK 20 MİLYON VARİL SEVKİYAT DURACAK

Arap Yarımadası ile İran arasında yer almakta olan Hürmüz Boğazı, küresel petrol ticaretinin hayati noktalarından birisini oluşturuyor. Günlük ortalama 20 milyon varil ham petrol ve petrol türevleri bu boğazdan dünya pazarlarına ulaşırken, bu miktar, küresel petrol arzının yaklaşık beşte birine denk geliyor.

TÜRK GEMİLERİNE UYARI

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapattığına dair açıklamanın ardından, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Türk bayraklı gemilere yönelik önemli bir uyarı gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada, “AAKKM ile temas kurulması önem arz ediyor” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan gemi geçiş yasaklarına ilişkin telsiz yayınlarının yapıldığı bilgisi ulaştı. Bölgedeki Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 3 olarak belirlendi ve bu doğrultuda, seyir duyurularının dikkatlice takip edilmesi ve gerekirse AAKKM ile iletişim kurulması gerektiği vurgulandı.