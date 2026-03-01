İran 137 Füze ve 209 İHA ile BAE’yi Hedef Aldı

İsrail’in ABD desteğiyle İran’a gerçekleştirdiği yeni saldırıların ardından, İran tarafından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hedef alındı. BAE, İran’ın dün ülke sınırlarına 137 balistik füze ve 209 insansız hava aracı (İHA) fırlattığını, bu füzelerden birçoğunun hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirdiğini bildirdi. Saldırılar sonucunda Dubai’de bir kişi yaşamını yitirdi, yedi kişi yaralandı.

HAVA SAVUNMASI CANLI KALDI

BAE Savunma Bakanlığı, yapılan açıklamada düşman fırlatmalarının büyük bir kısmının başarıyla durdurulduğunu belirtti. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: Fırlatılan 137 balistik füzenin 132’si imha edilerek, beşi denize düştü. Gönderilen 209 İHA’dan 195’i etkisiz hale getirildi, 14’ü ise maddi hasara neden oldu. Füze ve İHA parçalarının çeşitli bölgelere düşerek küçük çaplı sivil hasara yol açtığı ifade edildi. Bakanlık ayrıca, saldırıları “tehlikeli bir tırmanış ve sivillerin güvenliğini tehdit eden korkakça bir eylem” olarak nitelendirerek, BAE’nin egemenliğini koruma hakkını saklı tuttuğunu duyurdu.

DUBAİ’DE PATLAMA VE BURJ EL ARAB’DA YANGIN

Görgü tanıkları, Dubai’de bir patlama sesi duyulduğunu ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini aktardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Zayed Uluslararası Havalimanı yakınlarından siyah dumanlar yükseldiği görüldü. Bunun yanı sıra, Dubai’nin simge yapılarından Burj Al Arab’ın dış cephesinde bir yangın çıktığı belirtildi. Yetkililer, İHA’dan düşen parçaların küçük çaplı yangına yol açtığını, ancak sivil yaralanmaların olmadığını açıkladı.

İRAN, ABD VE İSRAİL’E MİSİLLEME DÜZENLEDİ

İran ordusu, ABD ve İsrail’in sabah saatlerinde İran’a düzenlediği ortak saldırılara karşılık olarak, İsrail ve BAE’deki hedeflere balistik füzeler ve kamikaze İHA’larla saldırıya geçtiğini duyurdu. İran, Bahreyn, BAE, Kuveyt, Katar ve Ürdün’deki ABD üslerini de hedef aldığını belirtti. Saldırılar, başkent Tahran dahil olmak üzere 24 eyaletteki çeşitli noktalara gerçekleştirildi. İran Kızılayı, bu saldırılarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını açıkladı.

GERGİNLİK BÖLGEDEKİ GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR

ABD-İsrail ve İran arasındaki saldırı-misilleme süreci, Orta Doğu’daki gerilimin artmasına neden oluyor. BAE yetkilileri, ülke güvenliğini sağlamak için hava savunma sistemlerini yüksek alarma geçirdi ve sivil koruma önlemlerini güçlendirdi.