Altın Fiyatları, Ukrayna’ya Odağını Koruyor

ALTIN FİYATLARINDAKİ GELİŞMELER

Altın fiyatları, yatırımcıların ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Rusya ile barış anlaşmasını tartışmak üzere yapacağı önemli görüşmeye yoğunlaşmasıyla, seansın ilk saatlerinde iki haftadan uzun bir sürenin en düşük seviyesine inmesinin ardından ons başına 3.350 doları geçti. Zelenski’nin bugün ilerleyen saatlerde Trump ile bir araya gelmesi bekleniyor ve bu görüşmeye birçok önemli Avrupa lideri de katılacak. Bu gelişme, geçen Cuma günü Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen ve ateşkes konusunda herhangi bir ilerleme sağlanamayan zirvenin hemen ardından geliyor. Ancak zirvede, Putin’in ABD ve Avrupa’nın savaşı sona erdirebilmek adına nihai bir anlaşmanın parçası olarak Ukrayna’ya güçlü güvenlik garantileri vermesine izin vermeyi kabul etmesi dikkat çekti.

PİYASALARDAKİ PARKUR

Piyasalarda, Eylül ayı için faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla birlikte, Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole Sempozyumu’ndaki konuşması ve Fed’in son toplantısına ait tutanaklar yakından izlenecek. ONS altın, güne 3.336 dolarla başladı ve gün boyunca en düşük 3.323 dolara, en yüksek ise 3.352 dolara kadar ulaştı. Şu anda ons altın 3.352 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTINDAKİ DEĞİŞİMLER

Gram altın ise 4.378 liradan güne başladı. Gün içinde en düşük 4.370 lira, en yüksek ise 4.408 lira seviyelerine ulaştı. Şu anda gram altın 4.407 liradan alıcı buluyor.