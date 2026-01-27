Altın Fiyatları Yeni Rekorunu Kırdı: 7.128 TL

Altın fiyatlarında dalgalanmalar sürüyor. Dünkü işlemlerde uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 5.111 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Ardından gelen kâr satışlarıyla günlük kapanış 5.009 dolardan gerçekleşti. Altındaki günlük artış ise %0,43 olarak kaydedildi. Ons fiyatı, haftanın ikinci gününe de yükselişle giriş yaptı. TSİ 06:00 itibarıyla 5.070 dolara yakın bir seviyede denge arayışı devam ediyor; fiyatlar dünkü zirveye yakın konumunu koruyor.

GRAM ALTINDA REKOR SEVİYE

Ons fiyatındaki hareketlilik gram altın fiyatlarına da yansıdı. Spot piyasada gram altın fiyatı dünkü işlemlerde 7.128 TL ile rekor seviyeye ulaştı. Kapanış ise 7.035 TL’den gerçekleşti. Bugün 27 Ocak 2026 gram altın fiyatı 7.070 TL’den işlem görüyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda sabah saatlerinde gram altın satış fiyatı 7.320 TL, çeyrek altın satış fiyatı ise 11.965 TL olarak belirlendi.

MAKAS FARKI ARTTI

Altındaki son artış ve artan fiziksel talebin etkisiyle spot piyasa ile fiziki piyasa arasındaki makas yeniden açılmaya başladı. 1 kilo altının fiziki fiyatı, spot piyasaya göre 250 bin TL daha yüksek fiyatlandırılıyor. Bu fark, döviz cinsinden yaklaşık 5.750 dolara kadar ulaştı ve son dönemlerin en yüksek seviyelerine yöneldi.

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN NEDENLER

Altın fiyatları üzerinde etkili olan gelişmelere bakıldığında; ocak ayında Venezuela ve İran’daki olayların yanı sıra ABD ile AB arasında yaşanan Grönland krizi, jeopolitik riskleri artırarak güvenli liman talebini artırıyor. Küresel piyasalarda bu yıl Federal Rezerv’den beklenen faiz indirimleri ve ABD varlıklarından çıkışlar da altın fiyatlarını destekliyor. Dolar endeksinin 4 ay sonra yeniden 97 seviyesinin altına düşmesi, kıymetli metallere olumlu yansıyor.