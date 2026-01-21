Altın Fiyatları Yeni Zirveye Ulaşıyor

Bu da güvenli liman talebini artırarak altın fiyatlarını yeni zirveye taşıdı.

JEOPOLİTİK GERGİNLİKLERIN ETKİSİ

Jeopolitik gerginliklerin etkisiyle yatırımcılar güvenli limanlara yöneliyor. Altın, ons başına 4 bin 737 dolara ulaşarak rekor seviyeyi gördü. Gümüş de aynı şekilde, ons başına 95.53 dolarla tarihindeki en yüksek seviyeyi kaydetti. Dün sabah saatlerinde serbest piyasalarda ons altın, yüzde 0.9 artışla 4 bin 721 dolardan işlem gördü. Gram altın 6 bin 567 TL’ye, çeyrek altın ise 10 bin 725 liraya yükseldi. Cumhuriyet altını 42 bin 767 TL’den işlem görüyor.

YATIRIMCI TEDİRGİNLİĞİ ARTARAK DEVAM EDİYOR

Analistler, ABD Başkanı’nın Grönland’ı alma girişimine karşı çıkan Avrupa ülkelerine ek gümrük vergisi uygulama tehdidinin piyasalar üzerindeki etkisini değerlendiriyor. Bu adımların devam edip etmeyeceğine dair belirsizlik, piyasalardaki tedirginliği artırıyor.