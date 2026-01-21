Bayram İkramiyeleri İçin Artış Beklentisi Yükseliyor

bayram-ikramiyeleri-icin-artis-beklentisi-yukseliyor

En düşük emekli maaşına yönelik yapılan düzenlemenin ardından gündemde dikkat çeken bir diğer konu ‘bayram ikramiyeleri’ oldu. İlk kez 2018 yılında ödenmeye başlanan bu ikramiyelerdeki olası artış, emekliler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Edinilen bilgilere göre, Ramazan ve Kurban Bayramları’nda yapılacak ikramiyelerin 1.000 TL ya da 1.500 TL artırılarak 5.000 TL ile 5.500 TL arasına çıkarılabileceği yönünde kulislerde konuşmalar sürüyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ TAHMİNLERİ

Bununla birlikte, bayram ikramiyesinin 5.000 TL olarak belirlenmesi olasılığının daha fazla olduğu belirtiliyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ HAFTALIK LİSTE

Bayram ikramiyesinden faydalanacak olanlar arasında şunlar bulunuyor:

-SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri,
-Malullük, vazife malullüğü, yaşlılık ve ölüm aylığı alanlar,
-Şehit yakınları ve gaziler,
-Güvenlik korucuları, terörden etkilenen siviller ve şampiyon sporcular,
-Sürekli iş göremezlik geliri ile ölüm aylığı alan kişiler.

