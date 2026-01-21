İslam Memiş’ten 10 Bin TL’lik Altın Uyarısı

Memiş, “Şu an itibarıyla altın Kapalıçarşı’da 6.633 lira, ons altın ise 4.720 dolar seviyesinde. Sadece 3 haftada ons altın tarafında yaklaşık 400 dolarlık bir artış gördük” diye açıkladı.

HAZİRAN’A KADAR KRİTİK DİRENÇ SEVİYESİ

Memiş, “Özellikle 2026 yılının haziran ayına kadar ons altın tarafında 4.880 dolar seviyesini kritik bir direnç olarak görüyorum. Eğer bu seviye kırılırsa, 5.000 doların üzeri konuşulmaya başlanır” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Gram altın için de öngörülerini paylaşan Memiş, yükselişin devam edebileceğini belirtip, “Gram altın tarafında 8.000 lira seviyesine kadar yükseliş potansiyeli var” dedi.

10 BİN LİRA SEVİYESİ NE ZAMAN GÖRÜLEBİLİR?

Memiş, agresif senaryoların da gündemde olduğunu vurgulayarak, “Eğer öngöremediğimiz, agresif bir gelişme olursa 5 haneli rakamları görürüz. Yani 10 bin lira seviyesinin üzeri bile görülebilir” ifadeleriyle yatırımcıları uyardı.