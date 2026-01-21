İslam Memiş’ten 10 Bin TL’lik Altın Uyarısı

islam-memis-ten-10-bin-tl-lik-altin-uyarisi

Memiş, “Şu an itibarıyla altın Kapalıçarşı’da 6.633 lira, ons altın ise 4.720 dolar seviyesinde. Sadece 3 haftada ons altın tarafında yaklaşık 400 dolarlık bir artış gördük” diye açıkladı.

HAZİRAN’A KADAR KRİTİK DİRENÇ SEVİYESİ

Memiş, “Özellikle 2026 yılının haziran ayına kadar ons altın tarafında 4.880 dolar seviyesini kritik bir direnç olarak görüyorum. Eğer bu seviye kırılırsa, 5.000 doların üzeri konuşulmaya başlanır” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Gram altın için de öngörülerini paylaşan Memiş, yükselişin devam edebileceğini belirtip, “Gram altın tarafında 8.000 lira seviyesine kadar yükseliş potansiyeli var” dedi.

10 BİN LİRA SEVİYESİ NE ZAMAN GÖRÜLEBİLİR?

Memiş, agresif senaryoların da gündemde olduğunu vurgulayarak, “Eğer öngöremediğimiz, agresif bir gelişme olursa 5 haneli rakamları görürüz. Yani 10 bin lira seviyesinin üzeri bile görülebilir” ifadeleriyle yatırımcıları uyardı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Trump’ın İran’la Savaş İhtimali Gündemde

ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanıyor. Trump, suikast girişimi olursa İran'ı haritadan silme talimatı verirken, İran'dan cihat fetvası açıklaması geldi. Tarihi gelişmeler yaşanıyor.
Gündem

Real Madrid Monaco’yu Farklı Geçti 6-1

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'yu 6-1 yenerek dikkat çekici bir performans sergiledi. Mbappe'nin iki gol attığı maçta Arda Güler de bir asistle katkıda bulundu.
Gündem

TCMB Papara Faaliyet İznini İptal Eden Kararı Kaldırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Papara Elektronik Para AŞ'nin faaliyet iznini iptal eden kararını geri aldı.
Gündem

Burçin Baykal’ın Trajik İntiharı Aileyi Sarsıyor

Avcılar Belediyesi'nin eski Başkan Yardımcısı Burçin Baykal, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak hayatına son verdi. Kardeşi Burak Baykal'ın da geçtiğimiz yıl intihar ettiği belirtildi.
Gündem

Altın Fiyatları Yeni Zirveye Ulaşıyor

Grönland'daki gerilim ve yeniden gündeme gelen ticaret savaşı endişeleri, piyasalarda risk iştahını olumsuz yönde etkiledi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.